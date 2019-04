Svensk politi sier dagen har gått bra og med lite bråk.

– Men noen episoder har vi hatt, og grunnet to episoder ble seks personer tatt med hit på glattcelle, sier Johan Hilding, gruppesjef i Strømstad-politiet til Fredriksstad Blad i 17-tiden skjærtorsdag.

Han sier festlighetene nå begynner å roe seg.

– Det er selvfølgelig deilig at det «lugnar ner sig» her etter en lang dag, sier Hilding.

Avskiltinger ved Svinesund

Også norsk politi mener dagen alt i alt har gått fint for seg.

De har i samarbeid med Statens vegvesen holdt kontroll på den gamle grenseovergangen ved Svinesund. Det endte med 14 avskiltninger.

– Det har vært noen mindre trafikale hendelser, men inntrykket alt i alt er at det har gått bra i dag. Vi har hatt et godt samarbeid med svensk politi, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB.

Ved 16.30-tiden gikk det rolig for seg på veiene, ifølge Monsen.

Harley Davidson-rekord

Blant dem som sørget for mer trafikk enn normalt denne påskedagen var Harley Davidson-medlemmer fra Østfold.

De kunngjorde på forhånd at de ville gjennomføre en rekordstor kolonne til Strömstad. Den gamle rekorden var på 157 sykler.

Denne ble slått da 193 motorsykler kjørte fra Sarpsborg til den svenske grensebyen torsdag, ifølge Fredriksstad Blad.

Kolonnen fikk bistand fra både svensk og norsk politi for å kunne gjennomføre turen.

Bilbrann førte til kjedekollisjon

Tidligere skjærtorsdag var det en rekke ulike hendelser på veiene i Østfold. Ved Svinesundparken førte «glanekø» etter en bilbrann til en kjedekollisjon. Tre biler var involvert og måtte berges, men ingen ble skadd i hendelsen.

Ved Rygge var fire biler involvert i en trafikkulykke på E6 i 13-tiden. Ulykken førte til full stans i trafikken en periode. Heller ikke her ble det meldt om personskader, men en kvinne og et barn ble tatt med til legevakten for sjekk.

Torsdag formiddag stakk en mann på lettmotorsykkel fra en trafikkontroll på fylkesvei 118 ved Svinesund. Mannen kjørte av veien på svensk side, men ble ikke skadd, opplyser politiet som har kontroll på føreren.

I Halden fikk en kvinnelig passasjer beinbrudd og nakkeskade da hun falt av en motorsykkel og i 11-tiden stanset politiet en bil med folk oppå taket ved en bensinstasjon ved Vestby i Follo kommune. Bilføreren ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt.