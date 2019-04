Pilotstreiken i SAS pågår på fjerde dagen, og flyvninger er kansellert frem til tirsdag.

Et av stridstemaene er pilotenes lønnskrav. Ifølge SAS-ledelsen i Sverige krever pilotene en lønnsøkning på 13 prosent, skriver Expressen. Selskapet skal ha tilbudt 2,3 prosent i tilbudet pilotene forkastet.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sa lørdag til NTB at han mener lønnskravene fra pilotene er urimelig høye.

– Vi kan ikke ha en kostnadseksplosjon og samtidig drive en konkurransekraftig virksomhet, sier konsernsjef i SAS Rickard Gustafson til SVT Nyheter.

Pilotene sier på sin side at deres viktigste grunn til å streike er ønsket om en mer forutsigbar turnus.

Pilotene i SAS har en grunnlønn som begynner på 456.000 kroner og går opp til 1.272.000 kroner.

Kraftig økning i topplederlønn

Men den øverste lederen i SAS har hatt en lønnsvekst som overgår de fleste. Det fremgår av SAS’ årsrapporter fra perioden 2012 til 2018.

I 2012, året etter at Rickard Gustafson fikk topplederjobben, var det krise i SAS. Selskapet var nær å gå konkurs. I desember dette året gikk Gustafson med på å kutte årslønnen med 20 prosent, fra 10 til 8 millioner svenske kroner.

De neste tre årene hadde Gustafson så å si ingen lønnsvekst. Men i perioden 2015 til 2018 har han fått økt sin godtgjørelse fra 8,37 millioner til 11,49 millioner svenske kroner.

Det tilsvarer en økning på over 37 prosent:

Firmabil, livsforsikring og helseforsikring inngår i lønnstallene.

Frem til 2016 hadde Gustafson en avtale om at han på toppen av årslønnen på 8–10 millioner kroner fikk 30 prosent av grunnlønnen innbetalt til en innskuddspensjonsordning, ifølge årsrapportene. De siste par årene har han fått 40 prosent i pensjonspremie. Dette utgjør verdier på 2,3 til 4,7 millioner kroner ekstra hvert år.

Også styret i SAS hadde i mange år et uendret honorar. Men dette ble økt med mellom 40 og 60 prosent i fjor, ifølge Dagens Næringsliv.

SAS har gått med milliardoverskudd i 2017 og 2018.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Pilotlønninger økte med åtte prosent

Jan Levi Skogvang, som er leder for SAS-pilotene i Parat, sier at i samme periode (2015–2018) har lønnsøkningen for de best betalte pilotene vært på rundt åtte prosent.

De lavest lønnede pilotene har hatt en høyere økning. De fikk et kraftig lønnshopp i 2016. Da ble startlønnen økt fra rundt 360.000 til nærmere dagens nivå på 456.000 kroner.

Dette er i tråd med tall fra Statistisk sentralbyrå, hvor en gjennomsnittlig månedslønn for flyvere oppgis å ha økt med 7,9 prosent siden 2015 til 89.490 kroner i 2018.

SAS-pilotenes pensjonsinnbetalingen følger lønnen, og har ikke økt i andel av lønn.

– Så lenge man maner til måtehold blant de ansatte, burde kanskje ledelsen gå foran med et godt eksempel, sier Skogvang.

– Påvirker det lønnsforventningen hos dere?

– Vi kan ikke koble det til én mann. Vi forholder oss til bransjen, sier Skogvang.

Pilotene har tidligere understreket at de var med på å ta lønnskutt for å redde selskapet under krisen i 2012. I følge Jan Levi Skogvang tok pilotene i snitt et kutt på 6,5 prosent i den perioden. Derfor forventer de å få ta del i lønnsveksten når selskapet nå går bra igjen.

SAS’ styreleder Carsten Dilling henviser i en e-post via informasjonsavdelingen til årsrapportene.

– Rickard Gustafson startet i SAS 1. februar 2011 og hadde da en årslønn på 10 millioner svenske kroner. I 2018 var hans årslønn 11,232 millioner svenske kroner. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 12,3 prosent, noe som ligger litt under den generelle årlige lønnsjusteringen som gjelder på det svenske arbeidsmarkedet, skriver Dilling i e-posten til Aftenposten.

SASs informasjonssjef Knut-Morten Johansen viser til at situasjonen i 2012 var en «nær døden»-opplevelse som SAS nå har snudd, slik at SAS nå har investert i nye fly og miljøprogram.

– Rickard Gustafson er øverste ansvarlige på denne visjonære omstruktureringen, som også har som mål at SAS skal anerkjennes som mest attraktive arbeidsgiver i Skandinavia i 2022, og med det sikres også våre arbeidsplasser i en bransje med stor usikkerhet og små marginer, skriver Johansen i en e-post.

– Pilotkorpset utgjør over 1500 ansatte, og representerer den gruppen med desidert høyeste lønninger. De vil derfor påføre selskapet stor økonomisk belastning om man skal imøtekomme de skyhøye lønnskravene, sett i forhold til de øvrige 9000 medarbeiderne i selskapet som har fått en lønnsøkning på 1,8 til 3 prosent, som i arbeidslivet for øvrig i Norge, skriver Gustafson.