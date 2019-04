– Vi er litt som de gamle polarfarerne. Vi føler oss helt utestengt. Det er rett og slutt ingen muligheter å komme hjem, sier svenske Arne Strid fra Stockholm.

Han og kona er med i en gruppe 36 mennesker som skulle tatt flyet til Oslo og Stockholm søndag. Som følge av SAS-streiken kommer de tidligst hjem på fredag.

– Svalbard er helt fantastisk og et stort eventyr. Men du kan jo ikke gjøre noe som helst uten gevær på grunn av faren for isbjørner, sier Strid.

Svalbard skimaraton

Umulig å komme seg til fastlandet

SAS har kansellert begge sine avganger fra Longyearbyen søndag. Mandag er det én avgang som er kansellert, mens én avgang går som planlagt.

– Det er nok betydelig flere enn 100 skiløpere som ikke kommer seg ned til fastlandet, sier daglig leder Carl Einar Ianssen ved Svalbard Lufthavn til Aftenposten.

Han forteller at de fleste blir på hotellene sine, og ikke drar ut til flyplassen.

– Men det var noen som kom seg opp med et tidligere fly før streiken. Da de så kom til Svalbard, var det ingen ledige hotellrom. Det endte med at noen overnattet på flyplassen.

Norwegians lavpriskalender viser utsolgte flyvninger fra Svalbard frem til torsdag. Blant de ekstra avgangene selskapet har satt opp mandag og tirsdag, var det ikke noen til og fra Svalbard.

– Vi jobber med å omdisponere og sette inn ekstra kapasitet der vi har mulighet, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Tonje Næss.

Hun kan ikke komme med noen løfter om flere flyvninger fra Svalbard.

Streikefaste på Svalbard: – Virker som utpressing

Strid og hans reisevenner er lite begeistret for streiken.

– Jeg har vanskelig for å sympatisere med SAS-pilotene. Dette virker som utpressing, og det rammer uskyldige kunder, sier Strid.

– Men streikeretten som pilotene benytter seg av er jo en av våre viktigste demokratiske rettigheter i Skandinavia?

– Helt enig. Det har absolutt lov å streike. Hadde det vært et hvilket som annet reisemål, ville jeg hatt stor forståelse for det. Men her på Svalbard har vi jo ikke noe alternativ til SAS og Norwegian. Dermed sitter vi bom fast, sier Strid.

SAS dekker hotell og mat, men for mange av de streikefaste byr det på store problemer at de ikke kommer seg på jobb.

– Jeg driver mitt eget selskap med ansatte, og mister selvfølgelig arbeidsinntekter, sier Strid.

– Hva skal dere streikefaste gjøre de neste dagene?

– Longyearbyen er tross alt en liten by. Har du gått opp og ned hovedgaten en gang, så har du jo gjort mye. Men folk tar det med galgenhumor, prøver å gjøre det beste ut av situasjonen og har det hyggelig sammen, sier Strid til Aftenposten. Dessuten må han og vennene bytte hotell tre ganger.

– Utfordringen er at det fort koster 3000 kroner per person dersom du skal gjøre noe på Svalbard. Men noen av oss har jegerlisens, så kanskje vi skaffer oss et gevær slik at vi komme oss ut på skitur, ler svensken.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

100 personer kom seg ikke opp til rennet

Leder Nina Lines i Svalbard Skimaraton bekrefter at et betydelig antall løpere sitter streikefaste på Svalbard etter lørdagens renn.

– Noen er blitt booket om til Norwegian, noen har kjøpt nye billetter med Norwegian og noen har fått seg noen ekstra dager ferie på Svalbard, sier hun.

Det var også flere som ikke kom seg opp til rennet på grunn av streiken. Rundt 100 personer hentet ikke startnummeret sitt.

Av 850 påmeldte, var det 700 som stilte til start.

Lines forteller at det også var enkelte som forlot Svalbard før rennet startet. De tok ikke sjansen på å bli sittende fast.

Svalbard skimaraton er blitt arrangert i 27 år.

– Jeg tror det er første gang vi er blitt rammet av streik. Tidligere er vi blitt rammet av aske, og vi har opplevd at ski ikke er blitt sendt med flyet, forteller hun.