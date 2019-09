Det bekrefter påtaleansvarlig, politiadvokat Åsta Elise Pedersen Elden ved Trøndelag politidistrikt, til Dagbladet.

27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling.

Bare faren, som i dag er i 30-årene, er siktet denne gangen. Moren døde i fjor, ifølge Dagbladet.

Pågrepet i Finnmark

– Faren ble pågrepet på sin nåværende bopel i Finnmark onsdag 11. september og framstilt for fengsling to dager seinere. Han ble fengslet for to uker med brev- og besøksforbud i Alta tingrett, men kjennelsen er anket og ennå ikke behandlet i lagmannsretten, sier politiadvokaten.

– Saken er gjenopptatt på bakgrunn av nye opplysninger fra vitner. Det er ikke gjort nye tekniske funn i saken, sier Elden.

Foreldrene hadde forlatt barnet sovende hjemme alene i to timer og kjørt til Rissa, om lag to mil unna. Da de kom tilbake, fant moren gutten død i sengen.

Fikk erstatning

Foreldrene til gutten fikk høsten 2015 erstatning for påkjenningen saken påførte dem, skrev Fosna-Folket i oktober 2015. Paret krevde 700.000 kroner hver i erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, men fikk et langt lavere beløp.

– Det er riktig å si at det er noen titusen, sa advokatfullmektig Ingvild Boe Hornburg ved advokatfirmaet Elden til lokalavisen den gang.

Foreldreparet ble varetektsfengslet og siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge etter dødsfallet. Obduksjonen av gutten ga ingen klare svar på hvorfor han døde, men stump vold og forgiftning ble utelukket.