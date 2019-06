Med to prolapser i nakken, en skadet ryggmarg og et nylig innoperert stålbur i nakken vet Bjørn Rist at han aldri mer kan bli sendt ut på operativt oppdrag for ta en kriminell. Han ble skadet under trening for å håndtere en tøffere hverdag.

– Ute i gatene er det et mye hardere klima nå enn for 32 år siden da jeg begynte i politiet, sier politioverbetjenten i Nordland politidistrikt. Han er ikke alene. 1034 politifolk er blitt skadet på jobb de siste to årene.