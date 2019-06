De fornærmede hevder Ludvigsen lovet dem bolig, jobb, penger og opphold

– Jeg fikk 15.000 kroner. Jeg tok pengene og gikk. Svein ble igjen på hotellrommet, sa en 26 år gammel, lettere psykisk utviklingshemmet mann i et tilrettelagt politiavhør som ble spilt av i retten onsdag ettermiddag.

Episoden han sikter til skal ha funnet sted på et hotell i Oslo våren 2014. Mannen var blakk og hadde bedt Ludvigsen om penger. Den daværende fylkesmannen svarte med å spørre om hva han kunne få i gjenytelse.

Den aktuelle Facebook-meldingen ble dokumentert for retten under aktoratets innledningsforedrag og er et svar på fornærmedes forespørsel om Ludvigsen kunne overføre «noen småkroner» til ham: «Du kan få en matburger når jeg kommer til Oslo i juni. Spørs hva jeg får igjen, forresten».

26-åringen var den tredje og siste av de fornærmede til å forklare seg i straffesaken mot tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i Nord-Troms tingrett i Tromsø. Ludvigsen benekter kategorisk at det har funnet sted noe straffbart i relasjonen til de tre mennene, selv om det er deler av det de har forklart han ikke kommer til å bestride når han torsdag skal gi retten sin forklaring.

Fellestrekk

Omfanget av den seksuelle omgangen de tre unge mennene hevder å ha hatt med Ludvigsen varierer, men visse elementer i forklaringene deres har fellestrekk.

Alle tre hadde kommet til landet som unge asylsøkere da de kom i kontakt med den daværende fylkesmannen. De anså Ludvigsen for å være en mektig og innflytelsesrik mann som de var tjent med å holde seg inne med, og de hevder alle at de ble gitt forhåpninger om forskjellige goder i bytte mot seksuelle handlinger.

– Forklaringene deres har det til felles at alle tre blant har hatt kontakt med Svein Ludvigsen, og at kontakten har vært av seksuell art, og at denne kontakten har vært initiert av Ludvigsen, påpeker statsadvokat Tor Børge Nordmo overfor NTB etter endt rettsdag onsdag.

Det er fortsatt en drøy time igjen av avhørsopptaket med den tredje fornærmede, men det er ifølge Nordmo ingenting som tyder på at de tre mennene har hatt noe substansielt med hverandre å gjøre før etterforskningen mot Ludvigsen startet. De har tilsynelatende gitt politiet sine forklaringer uavhengig av hverandre.

To av de fornærmede gikk i samme moske i en periode, men de skal ikke ha hatt noen kjennskap til hverandre utover dette.

Jobb, bolig og opphold

En nå 24 år gammel mann hevdet i sin forklaring onsdag at Svein Ludvigsen sa han skulle hjelpe ham med bolig, jobb og oppholdstillatelse hvis han utførte seksuelle handlinger. Han var 19 år på tidspunktet, og framholdt at han hadde seksuell omgang med den tidligere fylkesmannen i Troms tre ganger sommeren og sensommeren 2014.

Han var uten permanent oppholdstillatelse i Norge og skal ha jobbet som vaskehjelp på fylkeshuset da han første gang møtte fylkesmannen. Han hevdet Ludvigsen allerede ved dette første møtet spurte om oppholdstillatelse, bolig og arbeid.

– Han sa han kjente masse folk i Troms og på UDI og sånne ting, sa fornærmede.

To ganger skal han ha hatt seksuell omgang i Ludvigsens bil, mens den tredje og siste hendelsen skal ha funnet sted på Amalie hotell i Tromsø i september 2014 – i samme tidsrom som Høyre var samlet i byen til kommunalkonferanse. Partiet booket tre netters overnatting slik at han lettere kunne delta på det fornærmede kalte en «partisamling», ifølge forklaringen.

– Grunnen til at jeg gikk med på alle disse seksuelle handlingene, var at jeg ønsket at han skulle hjelpe meg med alt han sa han kunne hjelpe meg med. En annen grunn til at jeg fikk enda større tillit til at han virkelig kunne hjelpe meg, var hans kontakt med Erna Solberg, sa fornærmede.