Moren til de to søstrene fra Bærum: – Det er fantastisk hvis de kan komme hjem

– Det er fantastisk hvis de kan komme hjem, sier moren med en av sønnene som tolk da Aftenposten møtte kvinnen mandag ettermiddag.

Aftenposten kunne mandag avsløre at de to søstrene fra Bærum, kjent fra boken To søstre av Åsne Seierstad, er i live i Syria. De to søstrene rømte i 2013 til det da krigsherjede landet. Siden den gang har familien desperat forsøkt å få dem tilbake til Norge.

Etter å ha forsøkt å ta kontakt med flere familiemedlemmer mandag oppsøkte vi kvinnenes mor hjemme i et borettslag i Bærum. Det var moren selv som åpnet døren, og fikk forklart at Aftenposten har truffet døtrene og at de er i live.

Moren sier via sønnen at hun ikke har vært i kontakt med døtrene på ett år og at hun har vært veldig bekymret.