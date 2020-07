Ingen bombe funnet om bord Ryanair-fly

To danske jagerfly og store politistyrker rykket ut da besetningen fant en lapp om bord i Ryanair-flyet.

Ryanair-flyet ble plassert på et skjermet område på flyplassen etter hendelsen. Bilen like foran venstre vinge tilhører politiets bombegruppe. Paal Audestad

17. juli 2020 12:36 Sist oppdatert 21 minutter siden

På lappen ble det hevdet at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord. Det førte til en stor utrykning.

Politiet sendte bombegruppen, krise- og gisselforhandlere og beredskapstroppen til Gardermoen. To danske jagerfly ble sendt på vingene for å eskortere flyet.

Politiet opplyser i 18-tiden at det ikke er funnet noen bombe i Ryanair-flyet fra London til Oslo.

– Bombegruppen har avsluttet søket og ikke funnet noen bombe, sier jourhavende jurist Qasim Bhatti i Øst politidistrikt til VG.

– Det var ganske intenst

Rundt 12.30 landet flyet på Gardermoen. Passasjerene fikk ikke beskjed om trusselen mot Ryanair-flyet før etter landing. Sam Zimmer, som var om bord, mener politiet håndterte det profesjonelt, skriver NTB.

Til VG forteller den 19 år gamle israeleren at han forsto at noe var galt da toalettene ble stengt, men at resten av flyvningen fra London til Oslo ble gjennomført som normalt.

Da flyet landet, ble passasjerene bedt om å vente til de ble evakuert. Rundt 20–25 bevæpnede politifolk tok seg så om bord i flyet.

– Det var ganske intenst. Vi satt med hendene våre oppe i været, sier Zimmer.

Britisk statsborger pågrepet

En 51 år gammel britisk statsborger er pågrepet og siktet for å stå bak trusselen. Han ble holdt igjen i setet sitt da de andre passasjerene fikk forlate flyet.

– Det var flere grunner til at vi anholdt ham, sier Olav Unnestad, leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, til NTB.

Mannen ble avhørt fredag. Da opplyste politiet at de ikke vet så mye mer om mannen annet enn at de har opplysninger som knytter ham til trusselen.

– Han sa ikke så mye og var helt stille, sier Zimmer.

Resten av passasjerene ble så kjørt i buss til et mottakssenter.

– Jeg føler meg bra. Det var en ganske interessant hendelse. Det var skummelt da det skjedde, men politiet håndterte situasjonen godt og profesjonelt, understreker Zimmer til VG.

Den andre bombetrusselen på en uke

Ifølge BBC skal et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin ha mottatt en bombetrussel tidligere denne uken. Flyet fikk eskorte av to fly fra Royal Air Force og ble omdirigert til å lande på London Stansted lufthavn utenfor hovedstaden.

– Det er naturlig å se de to hendelsene i sammenheng, og det blir etterforskningsrelaterte spørsmål som vi skal undersøke, sier leder Olav Unnestad.

Også da var det en lapp om bord på flyet der det sto skrevet at det var sprengstoff som ble funnet på toalettet. Essex-politiet fant ikke noe mistenkelig, og to menn ble arrestert.

Gardermoen er nå åpen for trafikk som vanlig. Beredskapen ble oppjustert da Ryanair-flyet landet på Gardermoen, men hendelsen har ikke hatt påvirkning på den øvrige trafikken, opplyser Avinor til NTB.

Jagerfly brøt lydmuren

To F-16 jagerfly fra det danske luftforsvaret fløy så raskt over Jylland mot Norge at de brøt lydmuren. Det førte til høye brak over Jylland.

– Det var virkelig behov for å komme raskt av gårde, så vi har vekket noen som har sovet, sier vakthavende pressetalsperson ved Forsvarets operasjonssenter til avisen Nordjyske.

Regionavisen fikk inn «en storm» av henvendelser fra en rekke mindre byer på Jylland, der folk ønsket å vite hvorfor jagerflyene fløy så fort. Det danske forsvaret bekreftet at truslene mot Ryanair-flyet var årsaken.

