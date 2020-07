Bombetrussel mot fly. En mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak.

Store politistyrker har rykket ut til Oslo lufthavn etter at et Ryanair-fly mottok en bombetrussel. Danske jagerfly fulgte flyet til Gardermoen. En britisk statsborger er anholdt og mistenkes for å stå bak.

17. juli 2020 12:36 Sist oppdatert nå nettopp

Like før klokken 13.30 bekrefter Ryanair overfor VG at besetningen om bord oppdaget en lapp om bord på flyet. På lappen ble det hevdet at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord.

Flyet har landet på flyplassen, opplyser politiet klokken 12.36.

«Situasjonen er uavklart. Vi er på stedet med store styrker», opplyser Øst politidistrikt.

– Vi har sendt over våre nasjonale bistandstjeneste, med bombegruppen, krise- og gisselforhandlere og beredskapstroppen, forteller operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet til Aftenposten.

51-åring anholdt

Klokken 13.14 bekreftet politiet at samtlige passasjerer var evakuert fra flyet. Dette skjedde med bistand fra politiets beredskapstropp. En 51 år gammel mann fra Storbritannia er anholdt, mistenkt for å stå bak truslene.

Politiet opplyser i en pressemelding at de har startet etterforsking, og at flyet nå blir gjennomsøkt av politiets bombegruppe.

Pressevakt Cathrine Framholt i Avinor forteller til Aftenposten at flyet har landet på østre rullebane og at passasjerene blir transportert til Avinors mottakssenter på terminalen.

– Vi har hatt et fly som har landet med full beredskap. Flyet har landet trygt og dette er nå en politisak, forteller pressevakt Cathrine Framholt i Avinor.

Danske jagerfly brøt lydmuren

Flere danske medier melder samtidig om at flere danske jagerfly har fløyet raskt over Jylland, i retning Norge. F-16-flyene hadde så stor fart at de brøt lydmuren, noe som medførte høye brak over Jylland.

Det danske Forsvaret bekrefter på Twitter at det er truslene mot Ryanair-flyet som er årsaken.

– Det er en alvorlig årsak til at de flyr så raskt, sier den vakthavende offiseren som Berlingske Tidende har snakket med.

De danske jagerflyene er nå på Gardermoen for å fylle drivstoff før de returnerer til Danmark, skriver NTB.

Andre bombetrussel på en uke

Ifølge BBC skal et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin ha mottatt en bombetrussel tidligere denne uken. Flyet fikk eskorte av to fly fra Royal Air Force og ble omdirigert til å lande på Standsted Lufthavn utenfor London. Også da var det en lapp om bord på flyet der det sto at det var sprengstoff som ble funnet på toalettet. Essex Politiet fant ikke noe mistenkelig, og to menn ble arrestert.

Saken blir oppdatert.