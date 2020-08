Slik har koronaviruset spredt seg i Norge de siste ukene

Åpne grenser, barbesøk og vestkantfester har fått skylden for de siste ukenes smitteoppblomstring i Norge. Dette vet vi om hvordan smitten sprer seg.

Karl Johans gate 7. august, kvelden før det nasjonale skjenkeforbudet slo i kraft. Vidar Ruud/NTB scanpix

Koronasmittede bartendere i Haugesund. Unge festløver på Oslo Vest. Studenter på fadderuke, cruiseturister og folk som har dristet seg til utenlandsferie.

Alle disse har fått gjennomgå i debatter og på sosiale medier etter at koronasmitten har økt kraftig i Norge de siste to ukene.

Mellom 27. juli og 9. august ble det rapportert 556 nye tilfeller korona-smitte.

For de to ukene samlet er 10,4 personer registrert smittet pr. 100.000 innbyggere. Til sammenlikning er grensen for når andre land blir «røde» på 20 pr. 100.000. Men hvordan sprer smitten seg?

Her er det vi vet om smitteutbruddet, oppsummert i fire grafer:

Her ble folk smittet utenlands

I uke 31 og 32 er totalt 82 personer registrert som smittet i utlandet. Det utgjør i underkant av én av seks.

26 av disse hadde vært i land som på innreisetidspunktet var «grønne», altså unntatt karantene ved innreise til Norge. De resterende 56 hadde vært i land som utløste karantene, og kan altså ikke knyttes til utenlandsåpningen.

I tillegg var 16 land smittested for fem eller færre personer: Romania, Bosnia-Hercegovina, Tyskland, Andorra, Bulgaria, Filippinene, Frankrike, Færøyene, India, Irak, Libanon, Nederland, Serbia, Storbritannia, Tyrkia og Ukraina.

Unge voksne dominerer

– Sommer, sol og smittetall av det beskjedne slaget har fått mange til å glemme smitteråd og regler. Det ser ut til at unge i 20-årene har glemt disse litt mer og litt oftere enn andre, sa helseminister Bent Høie under en pressekonferanse tirsdag.

Han kom med en kraftig advarsel til de unge: - Det handler om liv og død, sa han.

Advarselen kom etter at rundt 50 personer ble bekreftet smittet etter fire fester i Vestre Aker i Oslo i overgangen mellom juli og august. Dette og andre mindre utbrudd rundt om i landet gjør sitt til at de unge voksne dominerer smittestatistikken for augustukene.

Det ble testet flest i aldersgruppene 20–39 år og 40–59 år i uke 31 og 32.

Disse fylkene har mest smitte

Oslo, Troms og Finnmark og Viken er fylkene med mest smitte målt pr. innbygger.

I Oslo knyttes smitten i stor grad til utbruddet etter festene på Oslo vest, og gjør at Oslo som region nå regnes for «rødt» område. Forsker Petter Elstrøm ved FHI har jobbet med smittesporing i kjølvannet av festene.

Til Aftenposten torsdag sa Elstrøm at utbruddet nå er under kontroll, og at Oslo igjen kan være «grønn» sone om to uker dersom det ikke kommer nye utbrudd.

Noen av festdeltakerne på Oslo vest er bosatt i Bærum i Viken. Her preges også tallene av utbruddet i Indre Østfold, der rundt 70 personer den siste tiden har fått påvist korona. Indre Østfold vedtok søndag å stenge ned hele kommunen og forby private sosiale samlinger for å få kontroll på utbruddet, som spores tilbake til mennesker som har vært på byen og over grensen til Sverige.

De høye smittetallene i Troms og Finnmark knyttes til utbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen, der totalt 41 ansatte og 21 passasjerer har testet positivt på koronaviruset etter seilasene mellom 17. og 31.juli. Utbruddet etterforskes nå av politiet.

Dette er stedene flest blir smittet

Fredag har regjeringen varslet at det fra mandag blir krav om munnbind på offentlig transport i rushtiden i Oslo og Indre Østfold. Men tallene fra FHI viser foreløpig at få blir smittet i det offentlige rom.

FHI har kartlagt hvor 285 personer er blitt smittet de siste to ukene. Der fleste blir smittet i sitt eget hjem, men en forholdsvis stor andel har også blitt smittet på private arrangementer.

De siste ukene har det vært rettet mye oppmerksomhet mot festing blant unge og studenter. Fredag melder byrådet i Bergen at de forbyr private sammenkomster med flere enn 20 personer. Også byrådsleder Raymond Johansen har tidligere sagt til Aftenposten at han ikke utelukker et slikt forbud.

Kilde: Covid-19-epidemien ukerapport Folkehelseinstituttet

