Savnet seilbåt kom til rette utenfor Kristiansand - mannskap i fin form

Pårørende har ikke fått kontakt med mannskapet på en seilbåt på vei fra Danmark til Norge de siste to dagene. Hovedredningssentralen ber folk som kan ha sett båten om å melde ifra. Rundt 13.30 lørdag ble båten funnet.

HRS Sør-Norge ber om observasjoner av denne seilbåten langs kysten mellom Kristiansand og Stavanger. Det utelukkes ikke at den kan befinne seg lenger ute. Privat

25. juli 2020 13:02 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Den savnede seilbåten ble rundt 13.30 lørdag lokalisert i åpent hav litt utenfor Kristiansand. Mannskapet om bord, en mann i 50-årene fra Rogaland, var i fin form. Mannen hadde hatt tekniske problemer med båten.

Det var mannskapet om bord på en annen seilbåt i farvannet som gjenkjente båten fra mediene og som varslet HRS.

TIDLIGERE: Seilbåten er rundt 25 fot og skulle gå fra Thyborøn i Danmark til Norge. Destinasjonen er noe usikker for HRS, og de går dermed bredt ut og ønsker observasjoner langs kysten fra Kristiansand i sør til Stavanger i vest.

En mann i 50-årene skal være om bord i seilbåten, og det er mannens pårørende som har sendt bekymringsmelding. Dansk og norsk sjøredningstjeneste jobber med å lokalisere båten.

– Det er et par dager siden forrige kontakt med båten, sier redningsleder Andreas Nesheim ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS).

Vakthavende redningsleder Børge Galta ved HRS opplyser at båten er norsk og at det er en mann i 50-årene om bord. Han beskrives som en middels erfaren seiler.

Overfor Aftenbladet bekrefter Galta at vedkommende seiler er fra Rogaland, men at bestemmelsesstedet framstår som uklart.

– Det har nå gått for lang tid til at vi kan være sikre på at alt er som det skal, sier Galta.

Fem redningsskøyter i søket

Han vil ikke gå ut med eksakt tidspunkt for seilbåtens avgang fra Danmark, men opplyser at båten ikke har kommet fram som planlagt.

I samråd med mannens nærmeste har HRS gått ut med bilder av båten.

Redningsskøytene i Stavanger, Egersund, Farsund, Mandal og Kristiansand deltar i søket, opplyser Tanja Krangnes i Redningsselskapet. I tillegg deltar et kystvaktfartøy.

De sjekker lokale havner før de søker sørover.

HRS vurderer også å sette inn søk med redningshelikopter.

– Dette er neste skritt, sier Børge Galta til Aftenbladet.

Observasjoner kan meldes på telefon til 02800 eller 51646000.

