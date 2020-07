Mann til sykehus - var fastklemt under gravemaskin i Stryn

En person ble fraktet til Førde sentralsykehus etter å ha kommet i klem under en gravemaskin i Stryn.

NTB

Nå nettopp

– Hendelsen ble meldt klokka 20.43, om at en person var kommet i klem under en gravemaskin. Brannvesenet rykket ut med alt av mannskap og fikk personen løs, forteller politiets operasjonsleder Eivind Hellesund til Sunnmørsposten.

Litt over klokka 21 torsdag fikk politiet melding om at mannen var kommet løs. Personen ble fraktet til Førde med luftambulanse. Helsetilstanden er ikke kjent. Det skal ha vært hoftepartiet som kom i klem, og brannvesenet er nå på stedet for å sikre hvor gravemaskinen er. Det skal ha vært dårlig mobildekning i området, og det er uklart hvor lenge personen var fast.

