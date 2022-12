Kjent dommer i Høyesterett hevder han ble forgiftet av sin nye ukrainske kone

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy mener motivet er økonomisk. Oslo-politiet sier de har opprettet sak.

Dommer Jens Edvin Skoghøy i Høyesterett.

Andreas Bakke Foss Journalist

8. des. 2022 16:59 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det var Rett24 som onsdag publiserte den oppsiktsvekkende saken. Skoghøy er ingen hvem som helst i norsk rettsvesen. Siden 1998 har han vært dommer i landets øverste domstol, kun med en pause på tre år fra 2017 til 2020.

Han regnes som en av de mest innflytelsesrike juristene i landet de siste tiårene. Han søkte også på jobben som øverste leder for Høyesterett, justitiarius, i 2015. Aftenposten har snakket med Skoghøy. Han ønsker ikke å kommentere saken ut over det han har sagt til Rett24.

18. oktober ble 67-åringen akuttinnlagt på Ullevål universitetssykehus etter et illebefinnende, forteller han til Rett24.

– Blodprøven viste rester av et bedøvende middel. Eksakt hvilket vet man ikke, det tar noen måneder å analysere. Men jeg har ikke tatt noen form for smertestillende siden en trafikkulykke i 2001, forteller Skoghøy.

– Min ektefelle sto bak

Han sier at det bare fantes én forklaring. At stoffet var tilført utenfra.

– Overlegen sa at det da var nærliggende å tenke at dette kanskje skjer hjemme, og derfor ville han ikke at jeg skulle dra hjem. Jeg foretok da selv en oppsummering av bevisene sammen med mine barn. Konklusjonen var at det var min ektefelle som sto bak, sier Skoghøy i intervjuet.

Dommer Jens Edvin Skoghøy sammen med justitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra i Høyesterett i 2020.

I februar 2020 giftet han seg med en kvinne fra Ukraina. Dette var rett før Skoghøy ble dommer i Høyesterett for andre gang.

Han sier i intervjuet at han konfronterte kona med sin mistanke om at det var hun som sto bak. At hun forsøkte å forgifte ham.

– Noen dager etter forteller naboen at det var kommet en bil med tilhenger og hentet alle tingene hennes. Jeg har ikke kommet i kontakt med henne siden, sier Skoghøy til Rett24.

Politiet i Oslo bekreftet til Rett24 torsdag formiddag at de har startet en såkalt undersøkelsessak for å vurdere om de skal opprette en straffesak.

Det er ingen som har hatt status som mistenkt eller siktet så langt.

Ingen mistenkt eller siktet

– Politiet ble kontaktet av fornærmedes familie 24. oktober 2022 på bakgrunn av en bekymring i forbindelse med en sykehusinnleggelse. Politiet opprettet undersøkelsessak og har foretatt flere undersøkelser for å vurdere om det skal opprettes en straffesak, opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt til Aftenposten.

I en e-post skriver politiet at det så langt ikke har vært grunn til å iverksette etterforskning basert på informasjonen som er innhentet.

«Vi innhenter fortsatt bevis og situasjonen kan endre seg. Vi kan ikke gå detaljer om hva som er innhentet og vurdert, av hensyn til en eventuell etterforskning», opplyser politiet.

Ida Dahl Nilsen, informasjonssjef i Høyesterett, sier dette er personlige forhold som Skoghøy selv er den rette til å kommentere. I den grad han vil.

Skoghøy sier til Rett24 at han nå har tatt ut separasjon.

Det er uklart hvor ektefellen befinner seg nå. Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med kvinnen både på telefon og gjennom sosiale medier, men uten å få svar. Heller ikke Rett24 har fått tak i den ukrainske kvinnen.

Ifølge Rett24 har heller ikke Statsforvalteren lykkes med å kontakte kvinnen for å kunngjøre separasjonen.