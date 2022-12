Fetteren om politi-avhørene: – Sannheten er at alt var sprøyt fra ende til annen

Han ble først dømt, så frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Saken har hengt over fetteren nær 30 år. Nå forklarer han seg som vitne. – Hvorfor sitter jeg her?

Advokatkollegene Stian Kristensen (t.h.) og Stian Bråstein fra Adius advokater forsvarer drapstiltalte.

14. des. 2022 08:36 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag var fetteren til Birgitte Tengs tilbake i retten etter 24 år. Han ble først dømt og deretter frikjent for drapet på Tengs i 1995. Han var kalt inn som vitne av den nå tiltalte 52-åringens forsvarere.

Utspørringen begynte med at han måtte sitte og høre på høytopplesning av de gamle, manipulerte avhørende han ga tilbake i 1997.

Fetteren reagerte sterkt på seansen.

– Jeg har sittet i 200 avhør eller hva det er. Sannheten er at alt var sprøyt fra ende til annen. Og nå sitter vi og hører på det på nytt.

– Våren 1995 mistet jeg et søskenbarn. Det var en kjempejente. Hun var tipp topp. Helt siden har vi forsøkt å finne ut hvem faen som gjorde dette mot henne, sa fetteren.

Fakta Fakta om saken om Birgitte Tengs 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Tengs’ fetter ble i 1997 dømt for drapet, men frikjent i 1998. I en sivil straffesak ble han senere dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. 4. november i år ble han frifunnet i erstatningssaken.

Nå er en 52 år gammel mann tiltalt for drapet. Rettssaken pågår i disse dager. Nye undersøkelser av DNA-materiale peker mot 52-åringen.

Onsdag var fetteren innkalt som vitne av den tiltalte 52-åringens forsvarere. Vis mer

– Dette må det bli slutt på

Fetteren fortsatte:

– Jeg satt i avhør i 1997 med akkurat det samme formålet. Jeg har sagt alt jeg har kunnet si for å bidra. På ethvert tidspunkt har jeg stilt meg til rådighet. Det er også det jeg gjør nå. For det fortjener Birgitte. At jeg stoler på politiet, blir brukt mot meg. Det er noe som konsekvent har fått en tåkelegging av denne saken som jeg synes er helt for jævlig. Det sitter jeg og hører på akkurat nå. Det må det bli slutt på.

– Opplever du at denne saken tåkelegges? spurte Bråstein.

– Jeg har sittet og hørt på mine tanker om en tippekamp. Det synes jeg er noe jævla tull.

– Psykisk tortur

Bråstein startet med å takke fetteren for at han er til stede, og understreket at de anser fetteren som uskyldig.

– Vi har fått høre at du er blitt utsatt for psykisk tortur, begynte Bråstein.

Leste opp gamle og manipulerte avhør

Tiltaltes forsvarere ønsket å vise hvilken historie politiet ønsket å konstruere tilbake da fetteren ble dømt, fremhevet de.

I avhørene som ble lest opp, ble fetteren presset til å tilstå drapet. Der ble det gitt en detaljert beskrivelse av hvordan han voldtok og drepte Tengs.

Disse avhørene er sterkt kritisert på grunn av de manipulerende metodene som ble brukt.

Fetterens fortelling var oppdiktet, og den ble senere trukket.

– Det var mye å lese. Det var sikkert tøft for deg, sa Bråstein til fetteren etter å ha lest fra avhørene.

– Skal dette leses opp?

Ifølge Bråstein ble det ene avhøret brukt for å devaluere fetteren som menneske. Da ble han stanset av statsadvokat Thale Thomseth.

Også fetteren var tydelig opprørt.

– Vi må vurdere om dette virkelig skal leses opp. Hvilken verdi skal dette ha? spurte Thomseth.

– Det er viktig at retten kjenner historien, svarte Bråstein.

Da skjøt fetteren inn. Han stilte flere spørsmål:

– Er jeg som person en del av denne saken? Hva ønsker du å vite av meg? Har du noen spørsmål rundt meg?

Han reagerte på hvor mye tid det ble brukt på de manipulerte avhørene.

– Dette er ikke min forklaring. Det handler ikke om meg som person. Så hvorfor sitter jeg her da? Hva holder vi på med?

– Det tror jeg er en diskusjon for et annet fora, svarte Bråstein.

– Tåkelegger vi eller opplyser vi? Hva holder vi på med akkurat nå? spurte fetteren.

Modig

Tiltaltes forsvarere mener fetteren ble utsatt for et karakterdrap, og de mener deres klient er like uskyldig som fetteren var da han ble dømt.

Bråstein sa det er modig av fetteren å stille i retten for å vitne. Han understreket flere ganger at fetteren er uskyldig.