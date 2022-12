McKinsey offentliggjør navn på flere kunder

McKinsey har sendt et nytt brev til Statsministerens kontor (SMK) med navn på flere av de tidligere kundene til Støres statssekretær Kristoffer Thoner (Ap).

Jonas Gahr Støre og rådgiver Kristoffer Thoner fotografert sammen i 2019.

Disse står på listen. Det dreier seg om kundeforhold fra oktoer 2019 til desember 2022.

Amedia

Helse Sør-Øst

Posten Norge

Schibsted

Telenor

Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted bekrefter kundeforholdet overfor Aftenposten.

– Ja, han tok et oppdrag for oss for et par år siden, sier Lessum.

Oppdraget handlet om forretningsutvikling, men Lessum ønsker ikke å si konkret hva det gikk i.

Thoner kommer fra en jobb i konsulentselskapet McKinsey. Det har kommet omfattende kritikk mot at det har vært hemmelig hvilke kunder Thoner har hatt i konsulentselskapet.

Arbeiderparti-politikere har tidligere selv kritisert tilsvarende hemmelighold i andre saker.

Kundene har etter det Aftenposten får vite akseptert at deres navn offentliggjøres. McKinsey opplyser at det pågår en prosess for å innhente klientsamtykke fra internasjonale kunder som Thoner har jobbet for i samme periode, skriver SMK.

McKinsey forsøker å få alle tidligere oppdragsgivere til statssekretær Kristoffer Thoner til å gi samtykke til at kundelisten kan oppgis til ledelsen ved SMK.

McKinsey har ikke fått samtykke fra alle oppdragsgivere så langt.

Aftenposten er eid av Schibsted.