En død og 12 savnet etter eksplosjon på Jersey

En person er død og minst 12 er skadet etter en eksplosjon i en leilighetsblokk i St. Helier på øya Jersey i Den engelske kanal. Det skriver BBC.

Eksplosjon på Jersey Bilder fra et overvåkingskamera i området viser eksplosjonsøyeblikket.

Odd Inge Aas Journalist

NTB

10. des. 2022 12:00 Sist oppdatert 15 minutter siden

Politileder Robin Smith sier til kanalen at han regner med at søke- og redningsarbeidet kan ta flere dager.

Han beskriver store ødeleggelser på stedet og sier at arbeidsforholdene er svært krevende og farlige for søkemannskapet.

Smith bekrefter et dødsfall, men sier at politiet erkjenner at det kan være flere omkomne i ruinene.

– Det er et stort sjokk for alle sammen. Vi tenker på og ber for de som nå er redd for eller savner sine kjære, sier førsteminister på Jersey, Kristina Moore ifølge Reuters.

En treetasjes bygning skal ha kollapset fullstendig.

Ifølge nødetatene var det en brann som forårsaket eksplosjonen. Personer i bygget skal ha kjent en gasslukt før eksplosjonen.

Brannen skal nå være slukket, og folk blir bedt om å holde seg unna området.

Jersey er den sørligste av de engelske kanaløyene og ligger utenfor kysten av Normandie nord i Frankrike.