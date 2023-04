Russland utviser ti norske diplomater: – En hevnaksjon

Ti norske diplomater ved den norske ambassaden i Moskva har fått beskjed om at de må forlate Russland innen kort tid. Det kan blant annet gå ut over ambassadens mulighet til å bistå norske borgere i Russland.

– Vår ambassadør i Moskva har i dag blitt informert av det russiske utenriksdepartementet om at ti av våre diplomater ved ambassaden i Moskva er erklært uønsket i Russland. De må forlate Russland i løpet av kort tid, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

En erklæring om at diplomater er uønsket er i praksis en utvisning.

Mener det er hevn

Russiske myndigheter oppgir at dette er en reaksjon på Norges beslutning om å erklære 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo som uønskede i Norge. Dette skjedde 13. april.

Utenriksdepartementets beslutning å erklære de russiske diplomatene som uønsket, kom etter at norske myndigheter slo fast at de 15 i praksis var etterretningsoffiserer, ikke diplomater.

Tyskland og en rekke europeiske land hadde da utvist nærmere 200 russiske diplomater.

– Vi anser den russiske beslutningen som en hevnaksjon. Alle våre diplomater i Russland driver vanlig diplomatisk arbeid. Dette vet russiske myndigheter godt. Norges beslutning om å erklære 15 personer ved den russiske ambassaden som uønskede i Norge er begrunnet med at disse har drevet etterretningsvirksomhet under dekke av å være diplomater. Det er i strid med Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, skriver UD.

Anstrengt forhold

Norske myndigheter gjorde det også klart den 13. april at de i fremtiden ikke ville gi visum til russisk diplomatisk personell dersom man vet at de i virkeligheten er etterretningsagenter.

«Vi vil ikke gi visum til etterretningsoffiserer som søker om visum til Norge», het det i pressemeldingen fra UD.

Forholdet mellom Norge og Russland har vært anstrengt siden Russland gikk til en fullskala invasjon og angrepskrig mot Ukraina den 24. februar 2022.

Norge har sluttet seg til en rekke sanksjoner mot Russland og har levert våpen til Ukraina.

Politiets sikkerhetstjeneste sa i mars i fjor at etterretningstrusselen fra Russland var blitt høyere enn før krigen i Ukraina.

Norge utviste også tre russiske diplomater i april i fjor. Det var som en del av en europeisk reaksjon på russiske overgrep i Ukraina. Russland svarte da med å utvise tre norske diplomater.

I fjor ble det avslørt at en angivelig brasiliansk gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø faktisk var en russisk agent, en såkalt illegalist. Han sitter varetektsfengslet i Norge.

Mange andre europeiske land har i løpet av det siste året også utvist russiske diplomater som var mistenkt for å være etterretningsagenter. Britiske MI6 sa i fjor høst at den europeiske aksjonen hadde ført til at 400 russiske agenter var blitt utvist. Det har redusert russernes evne til å drive spionvirksomhet i Europa, var britenes vurdering.

Ambassadøren blir - men kapasiteten reduseres

Norges ambassadør Robert Kvile er blant ni norske diplomatene som får være igjen i Moskva.

Til NRK sier han at han ble kalt inn til et møte i det russiske utenriksdepartementet onsdag morgen. Det var i dette møtet de fikk beskjed om at ti norske diplomater var erklært uønsket.

– Det hadde vært en stor overraskelse om de svarte på noen annen måte, sier Kvile til NRK om russiske myndigheter. Han legger til at møtet gikk for seg med en hyggelig tone.

Det var 19 norske diplomater i Russland før ti av dem nå ble erklært uønsket. Dessuten er det et antall norske diplomater som jobber ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg. Ingen av dem blir utvist.

– De diplomatiske forbindelse er ikke brutt. Diplomatene som er igjen i Moskva, vil fortsette med sitt vanlige diplomatiske arbeid, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad til Aftenposten.

– Det vil i en overgangsperiode kunne være mindre kapasitet i Moskva. Det kan blant annet gå ut over ambassadens mulighet til å bistå norske borgere i Russland.