De kom over grensen i all hast.

De tok et dramatisk valg. Nå er planen å jobbe via nettet, kanskje fra en strand. Ingen vil bli i Norge.

18. okt. 2022 11:04 Sist oppdatert i dag 11:19

Det kom en jevn strøm av russiske biler over grensen ved Storskog den siste torsdagen i september. 30 år gamle Fedor stiger ut av en slitt Hyundai og tar seg en røyk. Den svarte genseren hans har påskriften «From Russia with surf». Humøret er bra.

– Når livet gir deg en mulighet til å reise, hvorfor ikke bruke den? spør han retorisk.

– Jeg prøver å være optimist. Jeg er kommet til Kirkenes for min årlige ferie. Det passet godt, gitt situasjonen i Russland.

I første omgang tar han en utvidet ferie fra selgerjobben. Han vil se Norge, både Kirkenes, Tromsø, Oslo og Bergen.

– Vennen min sa at jeg absolutt bør få med meg Bergen.

Deretter venter en konferanse i Brussel. Og han har en billett videre til Tel Aviv. For pandemien har lært oss hvordan vi kan jobbe fra hvor som helst, påpeker han.

– Kanskje jeg ender opp på en strand i Indonesia etter hvert, med et surfebrett.

Grenseovergangen på Storskog. Høyre og Frp har tatt til orde for å stenge den norske grensen. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har sagt foreløpig nei. Foto: Rodrigo Freitas Vernepliktige vokter grensen på norsk side, like ved en bro alle som vil inn til Kirkenes må krysse. Foto: Rodrigo Freitas

Backpacking og konferansebesøk

Over 2500 russere er kommet over grensen til Norge de siste ukene, viser politiets opptelling. De har alle de ytre kjennetegnene på flyktninger: De måtte ta et dramatisk valg. De kom i all hast. Og de har bare med seg det aller nødvendigste, sammen med store kontantbeløp.

Likevel er det få som tenker på seg selv som flyktninger. De planlegger ikke å søke asyl. Et ungt par som har syklet over grensen, vil backpacke i Asia. En kreftlege skal bare på en konferanse i Sverige. Ingen av de 14 vi snakket med, har planer om å bli i Norge.

Kanskje tar det litt tid før det synker inn? Kanskje er dette den globale nomadens fluktvariant?

Fedor er åpen for at identiteten kan endre seg etter hvert, når vi treffer ham på Thon hotell i Kirkenes senere på kvelden.

– Men for øyeblikket definerer jeg meg ikke som en flyktning, sier han.

– Var du redd?

– Jeg følte meg litt anspent. Det var absolutt stressende. For det er ikke den normale måten å reise på. Vanligvis har jeg med kjæresten min på ferie.

– Har du vurdert å søke asyl?

– Det er ikke i mine planer nå.

Mener verden trenger en justering

Hvis han ble mobilisert, ville Fedor forsøkt å unngå å signere på å ha mottatt ordren. Gikk ikke det, ville han latt være å møte opp. I siste instans ville han valgt rettssak og ti års fengsel.

Siden krigsutbruddet i februar har han vært i Peru, Indonesia og Tyrkia.

– Vi må ikke stenge oss inne som mennesker. Vi må være åpne og imøtekommende, mener han.

– Kanskje er all uroen nå et tegn på at verden trenger en justering. Kanskje vi kan lære noe av situasjonen, noe som kan gjøre oss sterkere?

Han roser folk i Kirkenes for hvordan de har tatt imot ham. Som russer her glir man rett inn i bybildet uten at noen reagerer, mener han. Det er nesten som å være i Moskva.

– Vi dro på biblioteket og spurte om wi-fi. Ja, det hadde de. Spurte om å få lade mobilen. Ja, det var ikke noe problem. No questions asked.

30 år gamle Fedor sier at han følte han var i fare for å bli mobilisert. Han har ikke militær bakgrunn, men har god helse og er i riktig alder.

Tette bånd til Russland

Lokalt i Kirkenes har flere organisasjoner og privatpersoner stilt opp for å hjelpe russerne med husly, da hotellkapasiteten i noen dager var sprengt. Kommunen vil ikke ta noe ansvar, ifølge en artikkel i lokalavisen.

– Folk i Kirkenes er nok delt i synet på dem som kommer, som i resten av landet, påpeker redaktør Gunnar Sætra i Sør-Varanger Avis.

– Noen vil ikke ha dem her, andre mener vi har en forpliktelse til å hjelpe. Men det er nok flest av de siste. Folk her kjenner russere og har reist mye til Murmansk, sier Sætra.

– Samtidig er det blåøyd å tro at det ikke også kan komme noen som er på oppdrag for Putin.

En uke senere er Fedor i Spania. Der planlegger han å bli i en uke eller to for å slappe av.

Kan selge kryptovaluta

Fedor har klart seg selv uten hjelpetilbudene. Han har med seg en del cash og et visakort fra en utenlandsk bank. I verste fall kan han selge kryptovaluta, sier han.

Kjæresten ble igjen i Moskva sammen med hunden deres. Men han har selskap av en venn, som også ville unnslippe mobilisering.

Neste dag drar de videre til Oslo via Tromsø. De har lagt inn flere timers stopp i Tromsø, så de får sett byen. I kofferten er det stort sett bare klær.

– Det var trist at jeg ikke fikk med meg surfebrettet.

"I et fengsel trenger du ikke å skyte uskyldige mennesker. Så valget ville vært opplagt for meg"

Oleg (34) fra Moskva. Skriver komiserier.

– Hva ville du ha gjort om du fikk innkallingen?

34 år gamle Oleg slipper et langt sukk ut av kroppen.

– Jeg vil ikke dra i denne krigen. Jeg foretrekker fengsel. Du kan bli skadet eller dø begge steder. Men i et fengsel trenger du ikke å skyte uskyldige mennesker. Så valget ville vært opplagt for meg.

Han ler kort og nervøst.

– Men det vil være et forferdelig valg å måtte ta for mange.

Var nervøs på grensen

Den unge moskovitten sitter i en lounge på snøhotellet utenfor Kirkenes, der han slår ihjel tid med Youtube. Urbant kledd med lue inne, hettegenser og smartklokke. Rundt ham sitter tre andre russiske menn med laptop og jobber konsentrert på sitt nye «hjemmekontor».

Reisen ble bestemt i all hast. Han pakket klær, PC, telefon og viktige papirer. Siden russiske betalingskort ikke lenger fungerer utenfor Russland, tok han med 5000 euro i kontanter og litt annen valuta. Så satte han seg på et fly fra Moskva til Murmansk.

Den 8 timer lange turen videre til Kirkenes foregikk i en minivan. De dro klokken fire om morgenen, han og syv andre menn i samme situasjon.

«Hjemmekontoret» på Snøhotellet.

Til vanlig skriver Oleg komiserier for TV. Han har en serie som er inne i sin tredje sesong.

På et sjekkpunkt noen kilometer fra grensen til Norge måtte alle ut av bilen og kontrolleres av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som hadde lister over hvem som var mobilisert. Alle fikk reise videre. På norsk side sjekket grensepolitiet at alle hadde fly videre og hotellreservasjoner. Noen slapp unna med å bestille på stedet.

Oleg ankom Kirkenes 28. september, datoen det gikk rykter om at Russland ville stenge grensene for menn som ham.

– Jeg var litt nervøs. Jeg hadde alle papirene i orden og en invitasjon til et søskenbarn i Stockholm. Men du vet ikke hva du kan forvente på russisk side. Reglene kan endres på minuttet.

Siden hotellene i sentrum var fulle, fikk han rom i regi av snøhotellet. Noen russere sov på rom av is. Selv ble han plassert i en liten hytte rett ved grensen, der snøhotellet også har en avdeling.

Må ta med hjelm selv

Oleg har ingen militær bakgrunn, men valgte likevel å reise brått. Han mener det er vilkårlig hvem som blir innkalt, selv om det ikke blir fremstilt slik av myndighetene.

– De har regler, men de følges ikke. Jeg er 34 år og i kjernemålgruppen for mobilisering. Enten nå eller senere.

Han vokste opp i byen Izjevsk øst for Moskva, kjent som kalasjnikov-riflens hjemby. Der er mange unge menn blitt innkalt. Samtidig får de en liste over utstyr de skal ta med seg, forteller han. Oleg viser frem et skjermbilde av en liste på mobilen: Lommelykt, batterier, powerbank, mat, sokker, medisiner og til og med hjelm.

– De mangler mye og vil at folk skal kjøpe det selv.

Synes de som kommer er feige

Russerne som kommer til Kirkenes, utgjør bare en liten brøkdel av de minst 200.000 personene som har forlatt Russland siden Putins mobilisering 21. september, ifølge New York Times arrow-outward-link . De fleste har krysset grensen til Finland, Georgia eller Kasakhstan, eller fløyet ut.

Men Norge har nå den eneste åpne grensen mot Russland fra et Schengen-land. Finland, Polen og de baltiske landene har alle stengt for russere på turistvisum.

I Øst-Europa har man vært kritiske til at russerne flykter først nå, over et halvt år etter krigsutbruddet. Også i Kirkenes finnes folk med slike synspunkter.

– Jeg synes de som kommer nå, er feige, sier Ørjan Nilsen, som i 30 år har drevet en souvenirkiosk ved grensen på Storskog.

– Det virker som om mange har hatt en holdning om at «så lenge jeg ikke blir involvert i krigen selv, er det bare å kjøre på», sier han og viser til undersøkelser om at en stor del av russerne støtter krigen.

– Hva ville du selv gjort om du var russer og imot krigen?

– Det klarer jeg ikke å forestille meg. Jeg har ikke anelse om hvordan det er å leve under slike forhold.

Ørjan Nilsen driver souvenirkiosk på grensen og er skuffet over at flere norsk-russere i Kirkenes har uttrykt støtte til Putin. Fra kiosken ser han også at flere kjører over grensen for å handle eller fylle bensin, inkludert norske biler.

Ingen har planer om å bli i Norge

Oleg har hørt innvendingene. Han sier at han tror mange ikke forstår hvordan Russland fungerer.

– Det er ikke slik at hvis reglene ikke blir fulgt, så kan du påpeke det eller protestere på en lovlig måte. De siste ti årene har det vært nytteløst. Myndighetene styrer gjennom frykt, taushet og vold.

Han forteller at han selv har protestert i gatene og undertegnet opprop.

– Etterpå blir du redd og tenker «shit, hva har jeg gjort nå?» For å fortsette må du være fryktløs. Det er vanskelig.

A-magasinet har snakket med 14 russere, som har flyktet via Storskog. Ingen av dem har planer om å bli i Norge. Flere vil til Israel, Georgia eller land i Sørøst-Asia. Det er også flere som har slektninger i Sør-Europa og vil reise dit i første omgang.

Omtrent halvparten har tenkt seg til Tyrkia. Her kan russere oppholde seg i to måneder uten visum. Leier de en leilighet i seks måneder, kan de søke om midlertidig opphold.

Det siste gjelder også Oleg. Han ser ikke for seg å dra tilbake til Russland og vet heller ikke om det vil bli mulig på noe tidspunkt. Han har en katt som ble igjen hjemme, en familie som er bekymret for ham, og en kjæreste han skal møte i Tyrkia.

– Tenker du å søke asyl?

– Jeg tror jeg kan finne en måte å få lovlig opphold på uten å gjøre det. Det finnes land som har avtaler om visumfrihet med Russland, der vi kan være i opptil ett år. Det er også mulig å reise fra land til land.

«En koffert og hunden min. Det er hele livet mitt nå.»

Dara (23) fra Moskva. Filmskaper og filmklipper.

Kirkenes hotell er byens billigste. Resepsjonen er full av russere som venter på rom. Noen snakker på Facetime med slektninger, andre stirrer i veggen.

Inne på et værelse gjør Dara hunden Lilo klar for en luftetur. Det er regn og fire grader ute, og den tynne, lille skapningen får på seg gule klær, svart regnkappe og lange, tynne hundesko med refleks.

– Han er en italiensk mynde, og han er ikke i Italia nå, sier matmor.

Om nettene sover Lilo sammen med henne i sengen. Han er en veldig rolig hund, forklarer Dara. – Jeg er så glad for at han er med meg.

Hun holder seg på hotellrommet, sover, gjør yoga og redigerer litt på en TV-serie om vulkaner.

– En koffert og hunden min. Det er hele livet mitt nå.

Kvinner kommer alene

Det er ikke bare unge menn som kommer. Noen av dem har tatt med kjærester, koner eller familien. Og noen kvinner flykter alene, som Dara.

Hun dro fordi hun var redd for å bli adskilt fra kjæresten sin dersom grensene ble stengt.

Han hadde kjøpt en flybillett fra Moskva til Tbilisi i Georgia den 4. oktober. Så fikk de høre at Putin skulle holde tale om annekteringen av fire områder i Ukraina den 30. september. De fryktet at han ville stenge grensene. «Du må dra nå», sa Dara til kjæresten. De kjøpte den billigste flybilletten de kunne finne. Den var til Iran. Derfra dro han videre til Dubai og Tbilisi, der han er nå.

Dara har vært fortvilet det siste halve året i Russland på grunn av krigen. Men det er nesten umulig å gjøre noe, synes hun. Foto: Rodrigo Freitas På hotellrommet i Kirkenes bruker hun tiden til å jobbe. Dara har laget flere korte dokumentar- og fiksjonsfilmer. Foto: Rodrigo Freitas

Selv hadde Dara tenkt å vente et par uker før hun reiste. Hun var kvinne og ikke i fare for å bli mobilisert. Men hun ble urolig og ombestemte seg. Bare to dager etter at han fløy, satte hun kursen for Kirkenes.

– Jeg tenkte at kanskje grensene stenges for alle. Men det var vanskelig å reise fra foreldrene mine. Jeg kan ikke hjelpe dem med penger lenger.

Hun ankom i en minivan fra Murmansk, skviset inn i baksetet sammen med en håndfull menn hun ikke kjente.

– Men det føltes som vi alle var i samme familie.

Skjuler seg på landet

Flere vi møter, har venner som er mobilisert. Ordren leveres som regel hjem til foreldrene. Folk går i dekning. Noen flytter ut på landet, andre bytter leilighet. Dara har en venn som har gjort det siste, i håp om at myndighetene ikke finner ham. Men hvor lenge kan man leve slik?

– Jeg vet ikke hva han vil gjøre videre.

Hun har vært fortvilet det siste halve året i Russland på grunn av krigen. Men det er nesten umulig å gjøre noe, synes hun.

– Det virker for meg som de fleste støtter krigen. De tror på propagandaen. Kanskje, hvis flere går i gatene og skriker, kan det endre noe. Men det er en stor fare for å ende opp i fengsel.

Blant de lojale er moren hennes, som var pioner under kommunisttiden og nå tror at Russland skal etablere en ny sovjetunion. Også flere andre unge forteller om konflikter med foreldrene.

Gitt det som skjer i verden, sier Dara at hun egentlig synes det er litt flaut å snakke om sine egne problemer.

– For jeg vet at folk i Ukraina er i en mye verre situasjon enn oss.

To ganger om dagen må Lilo luftes. Dara tar seg en sigarett ved sjøen.

Forstår ikke verden

Hun måtte bli fire netter i Kirkenes, før hun fant ledig plass til hunden på et fly. Nå skal hun til Nice i Frankrike, der hun har venner. Senere er planen å møte kjæresten igjen. Men han har ikke Schengen-visum, så det må skje i Tyrkia.

Hun sier at de trenger et sted der de kan bo, etablere seg, åpne bankkonto. Men de har ikke mye penger, og alt er mye dyrere enn før.

– Jeg er redd for fremtiden. Jeg forstår ikke verden. Planer knuses. Det virker som alle hater russere nå.

Mens mynden får luft, tenner hun en sigarett nede ved sjøen. Fra brygga like ved er det kongekrabbesafari.

– Jeg kom ned hit om kvelden for å se nordlyset. Men det var overskyet. Jeg kunne ikke engang se stjernene.

Fakta Putins mobilisering Ordren ble gitt 21. september. 300.000 personer skulle sendes til fronten. I utgangspunktet var det menn fra Russlands reservestyrker som skulle innkalles. De har avtjent verneplikt eller tjenestegjort på kontrakt. I praksis er dette ikke blitt fulgt. Aftenposten har tidligere dokumentert at tusenvis av syke og gamle menn er blitt innkalt. Man har ikke klart å nå målet. Ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu var 200.000 mobilisert etter to uker. Rekrutteringen går dårligst i de store byene. 11 regioner har sagt at de har fullført mobiliseringen. Vis mer

Flyktningene i fiskeværet

Ivan (24) fra Moskva, forsker (f.v.). Roman (32) fra Murmansk, artist. Daniel (27) fra Moskva, ingeniør.

I et rødt hus i det lille fiskeværet Bugøynes er fire russere innlosjert. Det er et kunstnerkollektiv i Kirkenes som har stilt boligen til disposisjon.

I huset tilbringer de dagene med å lete etter en mulig fremtid, på telefon og nett.

– Jeg skriver meldinger til venner i ulike land og ber om råd, sier Roman.

Han er den eneste av alle vi møter, som sier at han følger diskusjonen rundt humanitære visum for russere. Han holdt på med en master på universitetet i Murmansk da kona ble bekymret og ba ham dra.

– Nå er målet mitt Tyskland eller Nederland.

Daniel (27) har problemer med å konsentrere seg om jobben, på «hjemmekontoret» i Bugøynes.

Syklet fra sted til sted i kulden

Forskeren Ivan kom til Kirkenes på to hjul. Han fant en sykkel som var til salgs på nettet i byen Zapoljarnyj, 5 mil fra grensen.

– Syklene var i bruk da syrerne kom i 2015, og mange selger dem billig, forteller han.

Da han kom frem, var alle hoteller fulle. Han syklet til flyplassen og ville overnatte der. Den var nattestengt. Det samme var bensinstasjonene, som var plan C. Ute var det iskaldt. Til slutt vurderte han å oppsøke politiet. Men han fant i stedet folk og en åpen dør hos kunstnerkollektivet Pikene på broen i gågaten. De tok ham til huset i Bugøynes.

– Til min overraskelse snakket de til og med russisk!

Stillest av de tre vi møter, er ingeniøren Daniel. Han jobber via nettet, men har ikke vært så produktiv de siste dagene, innrømmer han. Det er mye å tenke på.

– Da jeg kom, hadde jeg hverken hotell eller fly videre. Derfor havnet jeg her. Nå har jeg bestilt en reise til Antalya i Tyrkia om en uke. I første omgang blir jeg to måneder der.