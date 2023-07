Stjålet mikrofly med to personer styrtet i Lyngdal

Et mikrofly med to menn styrtet onsdag i nærheten av Lyngdal. Politiet bekreftet at flyet er stjålet.

Mikroflyet har styret i skogen, et godt stykke fra nærmeste bilvei. Vis mer

LYNGDAL: – Politiet har fått bekreftet at flyet er stjålet fra flyklubben på Lista. Tyveriet har skjedd tirsdag ettermiddag, forteller Tom Einar Gausdal, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen rundt klokka 16.50.

Onsdag ettermiddag styrtet et mikrofly i terrenget i nærheten av Lyngdal. Meldingen om styrten skal ha kommet til nødetatene litt før klokka 14.25.