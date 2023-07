Ett år gammelt barn falt fire meter fra vindu i Stavanger

(STAVANGER AFTENBLAD) Barnets far er siktet for brudd på hjelpeplikten.

Først flere timer etter fallulykken fikk politiet melding om hva som hadde skjedd. Naboen ble sjokkert da han fikk se filmen. Vis mer

Gi meg sammendraget

Den svært dramatiske hendelsen skjedde i en bydel i Stavanger tirsdag. En beboer hørte et smell fra utsiden. Da han gikk ut, fikk han se at bakruten på bilen hans var knust, ifølge Stavanger Aftenblad.

Bileieren fikk fikset bakruten. Da han etterpå sjekket opptaket fra et kamera han har på eiendommen, tok han straks kontakt med politiet.

Det var et barn som hadde falt ned på og knust bakruten.

Kul og blåmerker

– Jeg kan bekrefte at politiet jobber med en sak hvor et lite barn har falt ut fra et vindu. Vi ble kontaktet om hendelsen flere timer etter at det faktisk skjedde, sier politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem, som er påtaleansvarlig jurist på saken.

Aftenbladet har fått informasjon om at barnet skal ha sluppet unna fallet uten større skader enn en kul og blåmerker. Fandrem kan ikke bekrefte dette.

– Jeg har foreløpig ikke fått de endelige helseopplysningene, sier politiadvokaten.

Beslag

Etter å ha fått informasjon om ulykken tok politiet kontakt med beboeren i etasjen over melderen. Han skal ikke ha varslet noen om det som skjedde og er derfor siktet for brudd på hjelpeplikten.

– Han har status som siktet i saken som følge av at det er gjort beslag, sier Tjørhom Fandrem.

Siktede har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer, så det er ikke klart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Kan bli utvidet

Ettåringen skal ha falt fire meter før barnet landet på og knuste bakruten til naboens bil. Som ledd i etterforskningen vil politiet undersøke hva som skjedde før ulykken og hva som skjedde etterpå.

– Vi vil gjennomgå beslag i saken og vi vil avhøre de involverte, sier politiadvokaten.

Strafferammen for brudd på hjelpeplikten er seks måneders fengsel.

– Kan siktelsen bli utvidet?

– Det kan bli aktuelt å ta ut siktelse for brudd på straffeloven paragraf 288. Da hensett til relasjonen mellom siktede og barnet, sier Tjørhom Fandrem.

I straffeloven paragraf 288 står det at den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp og helse, straffes med inntil tre års fengsel. «På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.»