Snakket om trusler i podkast seks dager før han ble drept

– Det er kjipt at det må ut på podkast. Men jeg må bare ta den hjelpen jeg får, sa Jonas Henriksen.

Politiet sperret av området rundt en hytte i Nes i Ådal der Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 08:06 Oppdatert: 23.08.2023 08:46

Den drepte 30-åringen ble funnet i sin egen bil. Denne ble funnet parkert halvveis i grøften på en skogsbilvei i Ringerike.

Det kommer frem av podkasten «Avhørt». Også NRK har fått bekreftet at Henriksen ble funnet drept i bilen.

Henriksen ble funnet drept torsdag 17. august.

Det var en kamerat som var bekymret etter at han ikke hadde svart på meldinger. Henriksen hadde sendt ham et kart som viste hvor han befant seg.

Politiet jobber nå med å finne ut om han hadde avtalt å møte noen i hytteområdet den dagen han ble funnet.

Henriksen forteller at han følte seg utrygg etter alle de truende opplevelsene. Vis mer

«Lastebiljonas» og «Tyster-Jonas»

30-åringen var kjent som «Lastebiljonas» på Tiktok, der han delte humoristiske videoer fra hverdagen. Han hadde over 50.000 følgere.

Det har kommet frem at Henriksen mottok en rekke trusler i tiden før drapet, og han hadde status som fornærmet i flere uoppklarte straffesaker. Politiet går nå på nytt gjennom disse.

Blant annet skal biler med tilknytning til firmaet til Henriksen, ha blitt satt fyr på. Henriksen har også fortalt at han skal ha blitt overfalt av to menn på vei til lastebilen og ble utsatt for så mye vold at han måtte oppsøke sykehus.

NRK har også rapportert om at det flere steder i Hønefoss var tagget «Tyster Jonas» før han ble funnet død.

Ifølge NRK har det blitt tagget «Tyster Jonas» minst åtte offentlige steder i Hønefoss. Vis mer

Forteller i podkast

Henriksen fortalte selv om truslene bare seks dager før han ble drept i «Avhørt». Dette er en uavhengig krimpodkast som lages av Helge Moldver og Stein Morten Lier.

Den første av tre podkastepisoder ble publisert natt til onsdag. Ytterligere to episoder skal komme i løpet av uken.

– Vi ble invitert opp til ham for å høre mer om hvordan det har vært å leve med denne terroren gjennom to år, sier Helge Moldver til TV 2.

De hadde et halvannen times intervju med 30-åringen før de blant annet ble tatt med for å se på restene etter den oppbrente betongbilen hans.

– Det er kjipt at det må ut på podkast. Men jeg må bare ta den hjelpen jeg får. Kanskje hvis noen får høre alt, så kan de komme med noen ordentlige tips, sier han i podkasten.

Han forteller at han har følt seg utrygg etter alle de truende opplevelsene han har hatt i det siste. Derfor bodde han «litt rundt» hos familie og venner.