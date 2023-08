Kistefos museum er delvis oversvømt: – Vi følger med fra time til time

Ringerike kommune har evakuert mer enn 1500 mennesker fra flomutsatte områder langs elvene nord og sør for Hønefoss.

En av skulpturene ved skulpturparken Kistefos Museum er for øyeblikket under vann. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Skulpturparken Kistefos Museum ligger like ved Randsfjorden, som vokser raskt i vannstand.

Flere av skulpturene ligger for øyeblikket under vann.

Kari Roll-Matthiesen, direktør ved Kistefos Museum, sier de følger med fra time til time:

– Vi har besluttet å stenge museet for publikum fra i morgen og til og med mandag i første omgang. Vi setter tryggheten til ansatte og publikum først.

Beslutningen kommer etter tett dialog med Jevnaker kommune og kraftverket.

forrige











fullskjerm neste Slik så det ut på Kistefos Museum onsdag ettermiddag. 1 av 5 Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Andre steder må også gjøre drastiske tiltak etter å ha blitt rammet av ekstremværet Hans.

På Klækken Hotell rett øst for Hønefoss befinner evakuerte seg i et forsamlingsrom.

De har fått tilbud fra kommunen om å bo på hotellet. Leder for kriseteamet Ida Henriksen forteller at de evakuerte vil bli fordelt på ulike rom.

– Det kommer stadig flere, men sist vi hadde en opptelling så var vi rundt 90 til 100 stykker her, sier hun.

Anita Isabella Solli Larsen og Ariel Marie Larsen ankom i ettermiddag Klækken hotell, sammen med katten Timon på fire år. Vis mer

Over 1500 personer evakuert

– Frem til nå har vi evakuert litt over 1500 personer. Per nå er det ikke aktuelt å evakuere flere, men det er en fortløpende diskusjon, forteller beredskapsleder Magnus Nilholm i Ringerike kommune til NTB.

I Hønefoss foregår det for tiden intenst arbeid for å bygge flomvern langs Storelva. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget. Det er ventet at Hønefoss og Drammen vil bli hardt rammet av vannskader.

Blant de evakuerte er beboerne i seks boligblokker på Benterud som ligger nær bredden av Storelva, sør for sentrum.

Evakueringen ble noe utvidet i løpet av onsdag på grunn av områder med kvikkleire.

Skuelystne ser på de kraftige vannmassene i Hønefoss. Vis mer

Dyreallergi og romfordeling

Tilbake på Klækken hotell forteller Henriksen at det er enkelte rom hvor de kan ha dyr. Foreløpig kan de ikke ta inn dyr på hotellrom med tanke på allergier. Man vet ikke hvem som skal være på hvilket rom.

Hotellet har 42 rom til rådighet. Det er også gjester på huset som var her fra før av som fortsatt får bo på hotellet. For kommunen er det viktig å ivareta helse først.

De pasientene som er evakuert fra hjemmene sine som har hjemmetjenester har førsteprioritet på rommene her, forklarer Henriksen.

Sammen med Henriksen står Siri Foshaugen. Hun er sykepleier og var med på å evakuere personer som trenger ekstra helsehjelp, slik at de riktige medisinene ble med til hotellet.

– Alle som har helsetjenester fra før av får bistand til det her, på lik linje som det de hadde gjort hjemme, sier Foshaugen.

Både Kristiansen og Foshaugen forteller at de har kontroll på situasjonen.

Usikre prognoser

– De foreløpige prognosene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilsier en økning av vannstanden på én meter fra tirsdag til torsdag. Det kommer nye prognoser onsdag. Situasjonen er usikker.

Det skriver Jevnaker kommune på sine nettsider.

NVE har utvidet det røde farevarselet for Viken og Innlandet til og med torsdag. De store fjordene som skal ta imot alt vannet ventes å stige kraftig de kommende dagene.