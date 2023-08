Staten brukte 1,5 år på å vurdere livsviktig kreftmedisin: – En arroganse som mangler sidestykke

Medisinen kan være livsviktig for pasienter med benmargskreft. Statens legemiddelverk (SLV) brukte 558 dager på å vurdere den.

Statens legemiddelverk vurderer legemidler på kvalitet, sikkerhet og effekt. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 13:58

Kortversjonen Statens legemiddelverk (SLV) brukte 558 dager på å vurdere en ny behandling for benmargskreft. Tidsbruken reagerer Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen på. Ljøsne mener SLV har frarøvet mange pasienter muligheten til en behandling som kunne forlenget livene deres.

SLV sier at de i praksis bare brukte 187 dager på saksbehandlingen, fordi saken lå "i kø" i de resterende 358 dager. Enhetens leder, Elisabeth Bryn, forklarer at køen skyldtes andre legemidler som hadde høyere forventet nytte og dermed var prioritert.

Selv om SLV nå har vurdert den nye behandlingsmetoden som tilsvarende eller litt bedre enn dagens behandling, er beslutningen om å innføre den fortsatt opp til Beslutningsforum. Det er ennå ikke satt en dato for når saken skal vurderes. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

‒ Dette er en arroganse overfor alvorlig syke som mangler sidestykke. Her prøver SLV rett og slett å lyve for å dekke over sin egen mangel på ledelse og organisering.

Det sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

2. september 2021 startet Statens legemiddelverk arbeidet med å vurdere en ny type behandling for benmargskreft.

Men ikke før 14. mars 2023 var vurderingen fra SLV ferdig.

SLV har dermed brukt 558 dager for å vurdere om den nye behandlingsformen kan godkjennes.

I 358 av disse dagene lå vurderingen av behandlingen «i kø» i påvente av en saksbehandler.

‒ Det SLV gjør er å frata mange pasienter mulighet til en behandling som kan forlenge livet deres. Mange pasienter har ikke tid til å vente i 358 dager på å få en ny behandlingsmulighet, fortsetter Ljøsne.

Fakta Legemiddelverkets behandlingstid 10. desember 2020: Behandlingen med medisinen Isatuksimab i kombinasjon med medisinene karfilzomib og deksametason for pasienter med benmargskreft som tidligere har fått minst én behandling, sendes inn til norske myndigheter for vurdering.

2. september 2021: SLV starter arbeidet med å vurdere om den nye behandlingsformen kan godkjennes.

26. august 2022: saken tildeles saksutreder.

14. mars 2023: Vurderingen fra SLV er ferdig. Kilde: SLV Vis mer

Uhelbredelig

Behandlingsformen som SLV har vurdert er mot såkalt myelomatose, ofte kalt benmargskreft (se faktaboks). Denne kreftformen er uhelbredelig, og rundt 500 nordmenn får diagnosen årlig.

Sykdommen forskes mye på, og det finnes i dag flere typer behandlinger.

‒ Det sies at myelomatose er verdens mest individuelle sykdom. Det er derfor helt nødvendig at det finnes mange ulike medisiner som kan brukes i behandling, fordi de fungerer ulikt hos ulike pasienter, forklarer Ljøsne.

Olav Ljøsne ble engasjert i Blodkreftforeningen etter at han endte opp som pårørende til sin nå avdøde kone, som hadde benmargskreft. Vis mer

Fakta Myelomatose (benmargskreft) Myelomatose, ofte kalt benmargskreft, oppstår når en spesiell type hvite blodceller, plasmaceller, utvikler seg til å bli ondartede. Årsaken til kreften er vanligvis ukjent. Mange får ikke symptomer på sykdommen, og kreften kan oppdages tilfeldig ved blodprøve som tas av andre årsaker. Omtrent 500 får diagnosen i Norge årlig. Det er ofte mennesker godt over 60 år som får det, men også yngre mennesker kan få benmargskreft. Sykdommen er uhelbredelig, og forventet levealder etter å ha fått diagnosen er ulik. Sykdommen kan kun behandles medisinsk. Kilder: Blodkreftforeningen og Helse-Norge Vis mer

Prioriterte andre

SLV selv hevder at de bare har brukt 187 dager på saksbehandlingen, ettersom saken befant seg «i kø» til saksbehandler i 358 av dem.

‒ Det var lang kø av saker om nye behandlinger som ventet på en kost-nyttevurdering. Det sier Elisabeth Bryn, enhetsleder i Statens legemiddelverk.

Hun mener prioriteringer er årsaken til den lange ventetiden.

‒ På denne tiden var det andre legemidler det var riktig å prioritere, fordi de hadde høyere forventet nytte, forklarer Bryn.

Ljøsne i Blodkreftforeningen kjøper ikke forklaringen. Han understreker at behandlingen har vist seg å ha svært god effekt for pasientgruppen og som anbefales av fagmiljøene.

‒ Det blir som om en alvorlig syk pasient kommer inn på sykehuset og får beskjed om å vente i et år til en lege tar seg tid til å se på en, mener Ljøsne.

Elisabeth Bryn Statens legemiddelverk

Kjenner seg ikke igjen

Hvor mange pasienter som er rammet av den lange vurderingstiden, har ikke Bryn og legemiddelverket tall på.

Hun kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken fra Ljøsne.

‒ Det er synd hvis det oppleves slik. Vi kjenner oss ikke igjen i det.

Hun understreker at behandlingen som var til vurdering ikke er eneste alternativ for de som er rammet av beinmargskreft.

‒ Dette er en pasientgruppe som allerede har mange behandlingsalternativ. Denne saken handler om kombinasjonsbehandling med to svært dyre legemidler, hvor det ene allerede er i bruk som gir få incentiv til å senke pris.

Må fortsatt vente

Etter snart to år, vurderer SLV den nye behandlingsmetoden som tilsvarende eller kanskje litt bedre enn dagens behandling.

‒ Men kostnaden er betydelig høyere enn det pleier å være betalingsvilje for. Lavere pris fra firma kan gjøre behandlingen kostnadseffektiv, sier Bryn.

Nå er det opp til Beslutningsforum BeslutningsforumHelseforetakenes avdeling for beslutninger om innføring eller utfasing av behandlingsmetoder på nasjonalt nivå. å vurdere om den nye behandlingsformen skal innføres. Det er ikke foreløpig satt noen dato for når saken skal opp til beslutning.