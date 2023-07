Regjeringen ber barnevernsbarna vente til statsbudsjettet

Flere kommuner melder om kapasitetskrise i barnevernet i sommer. Men regjeringen vil ikke love flere midler før i oktober.

Barneminister Kjersti Toppe erkjenner at staten bryter loven, men kan ikke gi barnehjemsbarna noen konkrete løfter. Vis mer

Siden i fjor høst har staten brutt den lovfestede bistandsplikten bistandspliktenBufetat har plikt til å bistå barnevernstjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. Plikten inntrer på anmodning fra kommunen og innebærer at Bufetat skal finne frem til et egnet fosterhjem eller en egnet institusjonsplass til det enkelte barn. For å oppfylle bistandsplikten må Bufetat til enhver tid ha et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert tiltaksapparat. 60 ganger.

Det innrømmer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). I et intervju med Aftenposten ba de om flere ressurser fra Regjeringen for å kunne løse kapasitetskrisen.

Kommunene beskriver nå situasjonen som akutt. Ni kommuner sto nylig frem i Aftenposten og varslet om krise. De frykter at barn blir stående igjen uten tak over hodet.

I varselet som Aftenposten nylig omtalte skriver kommunene at de nå frykte for barnas liv og helse. Svaret fra regjeringen?

Vent til statsbudsjettet.

– Vi bevilger penger to ganger i året: Gjennom statsbudsjettet om høsten og revidert nasjonalbudsjett om våren. Det er mulig å justere budsjettet i løpet av året om nødvendig, men det må vi eventuelt komme tilbake til, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Aftenposten.

Fakta Kapasitetskrisen i barnevernet Bufetat har brutt den lovfestede bistandsplikten 60 ganger siden høsten 2022. Torsdag kunne Aftenposten melde at alle barnevernstjenestene i gamle Buskerud fylke har gått sammen og sendt et varsel til Barne- og familiedepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). De skriver at de er «alvorlig bekymret» for barn og unges liv og helse. Bufetat region sør har siden de mottok varselet, satt i gang en rekke tiltak for å avverge kapasitetskrisen. Tiltakene er blant annet bedret dialog mellom det kommunale og statlige barnevernet og økt bruk av ideelle og private aktører. Kilde: Bufdir, varslingsbrevet fra barnevernslederne i Buskerud, Bufetat. Vis mer

I revidert nasjonalbudsjett i år bevilget regjeringen 260 millioner kroner til det statlige barnevernet.

Men på grunn av den kraftige økningen av antall barn som trenger hjelp i barnevernet, er det likevel færre ledige plasser i dag enn for ett år siden.

– De pengene må få virke nå, før vi kommer tilbake til det ved statsbudsjettet i oktober, sier Toppe.

En varslet krise

– Det er flere forklaringer på hvorfor vi har havnet i denne krisen. Men det er ingen unnskyldninger, sier Toppe til Aftenposten.

Hun innrømmer:

– Vi har drevet det offentlige barnevernet med for lite beredskap. Risikoen har vært for stor.

Flere barnevernsledere over hele landet har varslet om for få plasser i barnevernet siden tidlig i år. Men de har ikke sett noen endring.

Toppe peker på at økningen av hjelpetrengende barn har vært vanskelig å forutse. Hun tar likevel selvkritikk.

– Det skal ikke være slik at man havner i en situasjon som denne fra et år til et annet, uavhengig av årsak.

– Hvorfor har det ikke skjedd noen endringer enda, selv om dette ble varslet om allerede for et halvt år siden?

– Det har kommet penger i revidert nasjonalbudsjett. Men akkurat nå er det ikke pengene det står på. Å opprette plasser over natten er ikke mulig. Likevel det er mulig å få på plass flere tilbud på kort sikt, både i det offentlige, men særlig hos private.

Tror de private vegrer seg

Allerede i Hurdalsplattformen satt regjeringen målet om å avvikle bruken av kommersielle aktører i barnevernet, men Toppe avviser at utfasingen er grunnen til plassproblemene alene.

– Vi har fremdeles mange avtaler med kommersielle aktører. Det er selvfølgelig mulig at det politiske signalet har skremt noen vekk, men jeg tror det handler om en endring i barnas behov.

Hun tror de private aktørene vegrer seg for å ta inn de sykeste barna.

– Dette kan være alvorlig psykisk syke barn man har med å gjøre, barn som har en risiko for å gå til grunne. Det er mer ressurskrevende å lage gode institusjoner og enkelttilbud for dem. I tillegg kan det være en omdømmemessig risiko for de private aktørene, sier Toppe.

Hun møter hard kritikk hos opposisjonen.

– Kunnskapsløst av Toppe

– Dette er kunnskapsløst av barne- og familieministeren, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Han er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og mener det er de kommersielle som har opparbeidet seg kompetansen til å ta vare på de aller sykeste barna.

– Det er de kommersielle som har kapasitet og kompetanse til å ta seg av dem.

Regjeringen har hittil brukt 200 millioner kroner på en generell styrking av det statlige barnevernet, noe Pettersen mener er feil bruk av penger.

– At regjeringen ikke kan love flere penger til et barnevern i krise, i kombinasjon med å ha brukt så mange penger på eget prosjekt er feil prioritering. Disse pengene kunne blitt brukt til den styrkingen barnevernet og Bufetat ber om, mener han.

Ingen garantier

Toppe trekker frem at Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Bufdir og Bufetat har fått på plass flere tiltak det siste halvåret. Blant dem er å åpne flere plasser på institusjoner, samt inngå flere avtaler med ideelle aktører.

Men når Aftenposten spør hvor mange flere plasser som kommer og når de kommer, kan ikke statsråden svare konkret.

– Jeg vil være tydelig på at antall plasser må økes. Brudd på bistandsplikten skal ikke skje, barn skal bli ivaretatt. Hvor mange nye plasser som må etableres raskt, og hvor mange på sikt, holder vi på med en avklaring på, skriver Toppe i en e-post til Aftenposten.