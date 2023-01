Norconsult om Follobanen-beregninger: – Ikke troverdig

Rapporten om Follobanen fra Norconsult er delvis offentliggjort. Her kom de med ni anbefalinger for utbedringer.

Blixtunnelen i Follobanen.

06.01.2023 10:50 Oppdatert 06.01.2023 12:09

Follobanen er stengt etter varmgang og brann som følge av problemer med returstrømanlegget. Denne uken ble det kjent at konsulenter i Norconsult advarte om returstrømanlegget returstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger. så sent som i oktober.

Nå er Norconsults rapport offentliggjort.

Bane Nor kan ikke svare på om de fulgte opp alle anbefalingene. De sier heller ikke hvilke tiltak de gjorde som følge av rapporten. Det skrev Teknisk Ukeblad torsdag.

– Større oppvarming

Norconsult gikk gjennom prosjektets dokumenter og kom med ni anbefalinger til ting som måtte utbedres eller følge med på.

Bane Nor har vært tydelig på at returstrømanlegget er underdimensjonert. I rapporten, som kom i oktober, skrev Norconsult at de ikke hadde fått underlaget til hvordan entreprenøren hadde beregnet dimensjonering.

På Follobanen ble det brukt en «unik» løsning for returstrøm, som ikke er brukt i Norge før. Norconsult er svært kritisk til løsningen. De skriver blant annet at beregningene for hvor varme kablene kom til å bli, ikke er troverdige.

«Det må legges til grunn en større oppvarming av kabelen som følge av strøm i skjermen», skrev de.

I ettertid vet vi at enden på kablene ble for varme og tok fyr.

Entreprenøren har angitt returstrømbelastninger som ikke syns å være riktig, ifølge Norconsult.

Fakta Les alle anbefalingene her: Anbefaling 1: En bør i tiden etter idriftsettelse følge med på stabiliteten for de enkeltisolerte sporfeltene på strekningen. Dersom de viser tegn til å bli påvirket av forstyrrelser fra returstrømmer, bør det vurderes tiltak. Aktuelle tiltak er: Forbedringer i returkretsen slik at mindre returstrøm går i jordet kjøreskinne.

Bruk av enkeltisolert sporfelt type 2 Basert på vurderingene i denne rapporten forventes det imidlertid ikke slike påvirkninger. Anbefaling 2: Mating til Kongshavntunnelen bør endres. Sugetransformator 4.1 bør fjernes.

Normal mating til Kongshavntunnelen bør være fra Oslo koplingshus via KL-kiosk 4. Det er her anbefalt å gjøre begge disse endringene, men de kan ved behov gjennomføres uavhengig av hverandre. Anbefaling 3: Langsgående jordledere med 120 mm2 aluminium i kabelkanal som er koplet til øvrig returkrets i bare en ende, bør inspiseres regelmessig, spesielt etter kortslutninger med stor strøm. Det kan vurderes å utbedre ved å kople «åpne» ender av langsgående jordledere i kabelkanal til nærmeste jordet kjøreskinne. Anbefaling 4: Det bør verifiseres med bedre beregning og/eller måling at strøm i kabelskjermer ved jording i begge ender ikke fører til uakseptabel termisk belastning av kabelen. Anbefaling 5: Det er anbefalt målepunkter for verifisering av beregnet strømfordeling mellom ledere i returkretsen ved måling. Måling bør gjøres i en testsituasjon med kjent total strømbelastning for kretsen. Anbefaling 6: Jordingsskjema UOS-10-R-85229 og UOS-10-R-85239 bør oppdateres slik at forbindelse mellom langsgående jordleder i kabelkanal og kjøreskinner blir fjernet ved km 1,965 og km 2,000 for hhv. sporene FB1 og FB2. Anbefaling 7: Det bør følges med på koplinger med C-press mellom langsgående jordleder i aluminium og utjevningsforbindelser i kopper, spesielt den første perioden. Ved tegn til korrosjon ved kontaktpunktene bør koplingene byttes. Anbefaling 8: Sammenkoplinger mellom kjøreskinner/filterimpedanser og jordledere bør framgå både av returkretsskjemaer og av jordingsplaner. Jordingsplanene UOS-10-R-85228, UOS-10-R-85229 og UOS-10-R-85239, og returkretsskjemaet UOS-10-R-86122, bør vise slike sammenkoplinger mellom langsgående jordleder og filterimpedanser ved dobbeltisolert sporfelt. Anbefaling 9: Returkretsskjemaet UFB-30-R-65700 revisjon 02C bør oppdateres med korrigert retningsangivelse for detalj A og detalj D. Vis mer

– Ikke helt kjent løsning

Prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein, sa at bakgrunnen for at rapporten ble bestilt, var fordi løsningene som ble brukt i tunnelen var ny.

– Løsningen var innenfor teknisk regelverk, men ikke helt kjent. Derfor ba vi Norconsult om å gå gjennom den. Ut ifra rapporten, så ble det vurdert tiltak om ekstra måling i driftsfasen. Etter en vurdering internt, var konklusjonen at det var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk, sier han.

Denne rapporten ble snakket om i offentligheten da Bane Nor og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde en pressekonferanse. Der kom det også frem at rapporten aldri nådde frem til konsernledelsen.

– Massevis av feil og mangler

Follobanen er Norges dyreste samferdselsprosjekt. Totalt kostet det skattebetalerne 36,8 milliarder kroner. Halvannen uke etter åpning, måtte banen stenge på grunn av flere branner.

Stine Undrum, konsernsjef for utbygging, sa under torsdagens seanse at de hadde gjort mye fysisk arbeid i tunnelen. Flere skjøter er utbedret og jordingssystemet er vurdert, ifølge Undrum.

Hun uttalte til Aftenposten at Bane Nor var usikre på om de ville rekke åpningen for Follobanen siden var det «massevis av feil og mangler».