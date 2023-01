Rekordrush for å hente ut elbil før avgiftshopp. Håkon Kavli rakk det såvidt.

For å unngå avgiftshoppet var det rekordmange som bestilte elbil i fjor høst. Mange fryktet at bilen ikke skulle bli klar før nyttår.

Håkon Kavli rakk å kjøpe ny Tesla før avgiftsøkningen ved nyttår.

2. jan. 2023 21:28 Sist oppdatert nå nettopp

Tredje juledag kunne Håkon Kavli hente den nye bilen sin i Drammen. Etter en litt lang times venting var den klar, og han kunne dra på nyttårstur.

Han bestilte i sommer. Da var det antydet levering i september. Så kom utsettelse på utsettelse. Den gamle bensinbilen var allerede solgt. Dermed måtte Kavli leve noen måneder uten bil.

Etter hvert ble det spennende.

Dersom bilen ikke hadde kommet til landet og blitt ferdig registrert før nyttår, ville det kommet en saftig ekstraregning. Teslaen som kostet rundt 600.000, blir flere titusen kroner dyrere.

– Da måtte jeg tatt en prat med Tesla, jeg hadde jo bestilt til en avtalt pris, sier Kavli.

Han er ikke den eneste som har ventet i spenning.

Aldri før har det blitt registrert like mange nye personbiler i en måned, som i desember 2022. Bileiere over hele landet har håpet å få ut kjøretøyet i tide.

Hele 39.497 nye personbiler ble registrert i en merkbar innspurt inn mot årsskiftet.

Første rekkeviddeangst

Det tok ikke lang tid fra bilen ble kvittert ut i Drammen, før Kavli reiste på nyttårsferie.

Han kunne pustet lettet ut over at det ikke ble noe avgiftshopp, men bekymringene var ikke over. Den nye bileieren opplevde rekkeviddeangst allerede ved Hønefoss.

Da han hentet ut bilen var batteriene bare ladet opp 40 prosent.

– Vi ville ikke ta sjansen første dag. Dermed fikk jeg prøve vanlig lading, før vi kom til en hurtiglader, sier han.

Han må venne seg til at det tar litt lengre tid å «fylle tanken».

– Og jeg må lære meg at bilen tappes for energi, også når den står stille, sier han.

El-rekord

Den norske bilparken har vært gjennom store endringer de siste årene. Nå viser ferske tall for 2022 at hele 80 prosent av nye personbiler var elbiler. Det er ny rekord, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Den forrige rekorden fra 2021 var på 64,5 prosent elbiler.

I bilbransjen har de jobbet dag og natt for å få ut biler før nyttår. Regjeringen har nemlig innført moms på den delen av prisen som er over 500.000 kroner. I tillegg kommer ny vektavgift. Den skal beregnes med 12,5 kroner pr. kilo av bilens egenvekt over 500 kilo. Dette gjelder for alle nye biler.

Rakk du ikke registrere bilen før nyttår, kan det bety prisøkningen på mange tusen kroner. Ifølge Bilnytts kalkulator ble for eksempel en Volkswagen ID. 4 rundt 20.000 kroner dyrere fra 1. januar 2023.

Bilkjøpere fremover mister dermed flere av fordelene som fulgte med å kjøpe ny elbil.

Tesla på topp

Totalt var nesten 40.000 av alle førstegangsregistrerte nye personbiler i 2022, elbiler.

Tesla topper salget med 21.303 biler totalt. Bak elbil-giganten følger Volkswagen og BMW. De har solgt henholdsvis 20.184 og 14.038 nye biler i Norge.

Alle de ti mest solgte modellene er også elbiler.

Ladbare bensinhybrider endte på like over 14.000, 60,8 prosent færre enn i 2021.

Det blir også færre nye bensin- og dieselbiler. Tallene fra OFV viste henholdsvis 6.273 og 5.443 biler. Det tilsvarer en nedgang på 16,2 og 23,3 prosent fra året før. Til sammen var nedgangen i bensin- og dieselbiler på 6,7 prosent.

Nesten dobling

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er overrasket over at bransjen klarte å få nesten 40.000 nye personbiler registrert på én eneste måned.

– Det er nesten dobbelt så mye som tidligere rekord, og utgjør over 22 prosent av årets samlede nybilregistrering, sier han til Aftenposten.

Elbilandelen var ikke like overraskende, sier han. Vi har over lengre tid sett denne øke, sier Thorsen, og viser til ønsket utvikling fra regjering og storting.

Han tror andelen skal ytterligere opp i 2023. Det er fortsatt mange biler som skal leveres ut til nye eiere i 2023.

– Vi tror derfor at registreringstallene vil bli høye også i første kvartal.

Etter det er det mer usikkert. Det er nok ikke sannsynlig med like stort bilsalg som vi har hatt de to siste årene.

Leder an i verden

Ifølge Thorsen ligger Norge langt foran sammenlignbare land når det kommer til elbilandel av nybilsalget.

Det er et godt hopp ned til neste land på listen. Der finner vi Island med 52 prosent ladbare personbiler, Sverige med 51,5 prosent og Finland og Danmark med noe mer enn 35 prosent. I EU er andelen 19,2 prosent, sier Thorsen.

– Ser vi utelukkende på rene elbiler er forskjellene enda større.

Norge leder altså fortsatt an i verden når det gjelder elbilandel. Men ikke i antall elbiler.

– Der går de store landene foran, som både Kina, USA og Tyskland, for å nevne noen.