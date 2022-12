Kraftig vind og snø i Nord-Norge – Bodø lufthavn stengte

Kraftig vind og snøvær gjør at alle avganger fra Bodø lufthavn er utsatt inntil videre. Det er sent ut farevarsel for mye snø i Midt- og Nord-Norge.

Snø og vind skaper kaos i Bodø. Her fra Bodø fergekai like før klokken 9 fredag morgen.

23. des. 2022 08:53 Sist oppdatert 9 minutter siden

Bodø Lufthavn var morgenen lille julaften stengt grunnet uvær. Etter planen skal den åpnes igjen klokken 10.15, sier teknisk sjef Øystein Madsen til NRK.

Juletrafikken er i full gang. Mange skal hjem til sine nære og kjære, andre har glemt å kjøpe gave til onkel eller julebrus til barna.

Torsdag gikk trafikken mer eller mindre som normalt. Men fredag ser ut til mer utfordrende for trafikanter i deler av landet.

Både i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og sør i Troms kan det komme mye snø det neste døgnet. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel.

– Det går byger hele veien nord for Stadt og oppover. Farevarselet gjelder helt til natt til i morgen, så vi venter at det fortsetter utover dagen. Slik det ser ut nå, så blir det heftigst nord i Nordland og små deler av Sør-Troms, sier vakthavende meteorolog ved Meterologisk insititutt, Ingvild Villa.

– Hvordan blir det utover dagen med tanke på de som skal fly til og fra Bodø?

– Vinden skal minke litt. Men det er litt vanskelig å si når det gjelder bygeaktivitet.

Alle steder kan det komme så mye som 20–25 centimeter snø i løpet av ett døgn. I høyden kan det komme mer, varsler meteorologene.

I Nordland og Sør-Troms kan kraftig vind føre til snøfokk, mens det i Møre og Romsdal kan komme sluddbyger utover fredagen ved kysten.

I Trøndelag er det ventet både sludd og snøfokk.

Mellom 350–400 passasjerer sitter i flyene

Kraftig vind og snøvær gjør at alle avganger ble utsatt inntil videre på flyplassen i Bodø. Mellom 350–400 passasjerer sitter i flyene og venter på takeoff. Rundt 1000 passasjerer er rammet.

Bodø lufthavn ble i 8-tiden stengt inntil videre som følge av uværet, opplyste teknisk sjef Øystein Madsen til NRK.

– Det er ikke så mye vind, rundt 20 i kastene. Men vinden tar med seg snø. Vi får ikke brøytet skikkelig. men én gang vi har fjernet snøen, kommer det nye snøskavler, sier teknisk sjef Øystein Madsen ved Bodø Lufthavn til NTB.

Rundt ti flyavganger var rammet.

En rekke avganger er utsatt inntil videre på Bodø lufthavn. Det påvirker også avganger fra Oslo og Tromsø.

Madsen fortalte at det er så mye vind at man ikke fikk aviset flyene tilstrekkelig godt.

– Det er mellom 350 og 400 reisende som nå sitter inne i fly og venter på å ta av. Det er to fulle fly til Oslo. Reisende med Widerøe har vi tatt inn på flyplassen igjen.

Som følge av stengingen i Bodø sto det også fly i Tromsø og Oslo på vent før de satte kursen mot Bodø.

Madsen sier at forsinkelsene fredag morgen trolig vil forplante seg utover dagen og til flere flyplasser.

Fredag morgen i 8.30-tiden er også en rekke buss- og fergeavganger innstilt i Nord-Norge.

Fylkesveg 813 over Beiarfjellet er stengt for trafikk grunna av uvær og dårlig sikt. Også fergesambandet Moskenes - Bodø er innstilt.

Også trøbbel i Molde

Også i Molde er det utfordringer, opplyser pressevakt i Norwegian, Eline Skari, til Dagbladet.

– Det er samme utfordring som i går kveld, rullebanen er ikke landingsklar. Det er for glatt til å lande, sier hun.

Passasjerene som skal til Molde, flys derfor til Ålesund, for deretter å bli fraktet til Molde med buss.

Norwegians fly tar i underkant av 190 passasjerer, og Skari opplyser at flyene er ganske fulle.