Bussjåfør i 50-årene omkom og flere skadet i frontkollisjon i Fredrikstad

En bussjåfør døde i en busskollisjon ved Fredrikstadbroen onsdag morgen. Sjåføren i den andre bussen ble alvorlig skadet.

To busser har frontkollidert ved Fredrikstadbroen. En person er bekreftet omkommet i ulykken, opplyser politiet.

28. des. 2022 10:03 Sist oppdatert 8 minutter siden

Den omkomne i bussulykken i Fredrikstad onsdag er en bussjåfør i 50-årene, opplyser politiet på stedet klokken 12.30.

Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt sier til NRK at de pårørende er varslet, og at den omkomne er en mannlig bussjåfør i femtiårene som har lokal tilknytning.

Personen som ble alvorlig skadet i ulykken, er sjåføren av den andre bussen. Også dette er en mann i 50-årene, opplyser politiet til TV 2.

Øst politidistrikt meldte klokken 09.21 om en frontkollisjon mellom to busser på Fredrikstadbroen. Det viste seg etter hvert at ulykken hadde skjedd på FV110 på vestsiden av broen. De første meldingene gikk ut på at to personer var alvorlig skadet.

Politiet meldte først at det var fire passasjerer på bussene, men senere ble det klart at den ene bussen ikke hadde noen passasjerer. Den andre hadde to passasjerer. Disse ble lettere skadet.

Klokken 10 bekreftet politiet at en person var bekreftet omkommet.

– En er alvorlig skadet og fraktet til sykehus med helikopter. En er bekreftet omkommet. Politiet har rutinemessig iverksatt etterforskning, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet har sperret av området der to rutebusser frontkolliderte på Fredrikstadbroen.

Store styrker fra alle nødetater rykket ut til stedet. Et redningshelikopter ble også tidlig sendt til ulykkesstedet. En av de involverte satt fastklemt etter ulykken.

Havarikommisjonen på vei

Hermansen sier politiet er i full gang med sine undersøkelser.

– Vi er godt i gang på stedet. Vi har startet vitneavhør, teknikere er på vei, i tillegg til Statens vegvesens havarikommisjon. Så det vil være omfattende undersøkelser her i lang tid fremover og et stykke frem i tid før vi kan si noe om årsaken, sier han.

Vegtrafikksentralen øst melder at broen er helt stengt for trafikk begge veier fra Kapellfjellet og Gullberg-siden. Politiet opplyser at riksvei 110 vil bli stengt i lengre tid.

Dette fører til kø i området. Anbefalt omkjøring er via Sarpsborgveien langs riksvei 22 om Alvim og Fredrikstadveien/Rolvsøyveien langs fylkesvei 109.