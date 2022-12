En omkommet og flere skadet i frontkollisjon mellom busser i Fredrikstad

Politiet omtaler det som en alvorlig ulykke med store materielle skader.

Nødetatene er på plass ved broen, og området er sperret av.

28. des. 2022 10:03 Sist oppdatert 13 minutter siden

Saken oppdateres

Øst politidistrikt melder klokken 09.21 om en frontkollisjon mellom to busser på Fredrikstadbroen.

– Vi fikk melding klokken 09.12 om at to busser hadde frontkollidert. Det var passasjerer i begge bussene. To personer er alvorlig skadet. Det drives førstehjelp på stedet, opplyser operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt til Aftenposten.

De to som er alvorlig skadet befinner seg i hver sin buss, ifølge politiet. Politiet sier til NRK at det er flere personer som er skadet.

Klokken 10 bekrefter Ormaasen til VG at en person er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange personer som befant seg i bussene.

Store styrker fra alle nødetater er på stedet. Et redningshelikopter er også sendt til ulykkesstedet.

Vegtrafikksentralen øst melder at broen er helt stengt for trafikk begge veier fra Kapellfjellet og Gullberg-siden. Politiet opplyser at riksvei 110 vil bli stengt i lengre tid.

Dette fører til kø i området. Anbefalt omkjøring er via Sarpsborgveien langs riksvei 22 om Alvim og Fredrikstadveien/Rolvsøyveien langs fylkesvei 109.