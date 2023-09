Kommunevalget 2023: Her er valgkamp-øyeblikkene vi husker

Politikk er ikke bare skandaler. Slik har politikerne prøvd å vinne tilliten tilbake.

Partilederdebatten i Arendal. Programleder Fredrik Solvang tar en selfie med Marie Sneve Martinussen, partileder Rødt (R), Kirsti Bergstø, partileder Sosialistisk venstreparti (SV), programleder Atle Bjurstrøm, Trygve Slagsvold Vedum, partileder Senterpartiet (Sp), Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet (Ap), Erna Solberg, partileder Høyre (H), Olaug Bollestad, partileder Kristelig Folkeparti (KrF) og Sylvi Listhaug, partileder Fremskrittspartiet (Frp). Vis mer

Publisert: 11.09.2023 12:13 Oppdatert: 11.09.2023 12:25

Kortversjonen Lokalvalget har ført til en rekke øyeblikk som har fått oss til å smile med politikerne; blant annet en dansevideo fra pub i Stavanger og allsang av "Tore Tang".

Tross sommerens politiske skandaler, kan disse øyeblikkene være viktige for å vekke publikums tillit til politikerne.

På tross av at flere land opplever en demokratisk motbølge, har folks engasjement for lokalvalget i Norge vært stort, med lange køer utenfor stemmelokalene. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Ah, endelig er dagen her som vi har lengtet etter!

Eller, kanskje ikke du og jeg. Men trolig de mange som i ukevis har fremmet sin versjon av det beste Norge kan være. Bare for at vi andre skal ta oss noen minutter til å være med på å bestemme hvordan lokalpolitikken, fylkene (og Kirken, for de som er medlemmer der) skal styres de neste årene.

Det har de gjort med å dele ut politiske programmer, banke på dører og snakke i munnen på hverandre. En tradisjonell valgkamp, der altså.

Men det har også vært øyeblikk som har fremstått mer spontane. Ja, som nesten naturlige. Kanskje også trivelige og tillitvekkende? Det kan vise seg å være viktigere en noen gang.

For sommeren har også vært preget av politiske skandaler og et stort alvor. Norge kjennetegnes i utgangspunkt av høy tillit til politikerne. Det kan svinge fort, sier eksperter.

Så døm selv. Her er syv øyeblikk fra valgkampen som fikk mange til å smile av demokratiet i verdens kjempefineste land.

1. Dansevideo

Under valgkampens siste partilederdebatt ble deltagerne så ivrige at de måtte settes på plass av partilederne.

Etter debatten var det to partiledere som tok med seg entusiasmen ut på dansegulvet. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Marie Sneve Martinussen (Rødt) ble filmet da de swinget seg i valsen på Piren pub Piren pubEn brun og kjent pub i Stavanger som omtaler seg som "koselig" på egne nettsider. Karaokeverten vant i år vant prisen for årets karaokevert for tredje år på rad. i Stavanger.

Trivelig, si!

2. Tore Tang

Før samme partilederdebatt braket løs, tok leder i KrF Olaug Bollestad ansvar. Hun samlet alle på midten av scenen og dro i gang en litt haltende versjon av Stavanger-hymnen «Tore Tang» «Tore Tang»Teksten går blant annet som dette: Når han går, alle snur å ser på han Ikkje løye det, så stygge som han er. Han forstår, de kan'kje akkseptera han Han har ingen fortid å se tilbake på. Han seie det: "At med døden får eg fred" "Då ska ingen plaga meg igjen, " "Eg ska ha ro, der som eg og Jesus ska bo". Tore Tang, ein gammal mann, Heile byen kjenne han, Han som leve av gammalt brød og vann. Kor han komme fra vett bare han, Tore Tang.. Det er jo han som lever av gammelt brød og vann (og øl, og vin, og sprit).

Aftenpostens politiske redaktør mener at «Tore Tang» er det nærmeste Stavanger kommune kommer Bergens «Nystemten». Noen rogalendinger vil kanskje rynke litt på nesen av det (det gjelder nok ikke håndballspiller Camilla Herrem), men det er jo noe eget med allsang.

Noe eget, si!

3. Rulletrapp

Nå er det nå engang lokalvalg i år. Men det er ikke alltid så lett å nå frem med lokale politiske budskap i den nasjonale debatten.

Da kan det hjelpe om stortingsrepresentanter melder sin ankomst og bidrar til litt «buzz» om lokallagene i «dette landet som vi er så glad i».

Nettopp det skjedde da Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant, og Rakel Trondal, 1.-kandidat for SV til Fylkestinget besøkte SV på Hitra. Hitra.Hitra er en kystkommune i Trøndelag fylke, sørvest for utløpet av Trondheimsfjorden. Den består av øya Hitra (569 kvadratkilometer), som er den største øya i Sør-Norge, og en rekke større og mindre øyer omkring, de fleste på nord- og nordvestsiden av hovedøya. Kommunen har rundt 5100 innbyggere. Kilde: SNL Besøket førte til et leserinnlegg i Hitra-Frøya. Innlegget har den talende overskriften «Lars ble den første stortingsrepresentanten til å ta Hitras første rulletrapp».

Lokalt, si!

Vis mer

4. Til scenen i drag

Det er flere lokalpolitikere som er på tilbudssiden. I Trondheim stilte toppolitikere fra flere partier opp i drag drag Store norske leksikon: Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, det vil si å opptre som et annet kjønn fortrinnsvis ved sceneopptreden, se dragshow. Ordets opprinnelse er noe uklar, men man mener at det kommer fra den tiden da man brukte lange kjoler som slepte langs bakken (drag betyr slepe).på Trøndelag Teater.

– Når muligheten byr seg, kan man ikke akkurat si nei, sier ordførerkandidat Kent Ranum til Adresseavisen.

Man kan vel strengt tatt si nei. Men det er jo mer morsomt når de ikke gjør det.

Morsomt, si!

Erling Moe (V), Mona Berger (SV), Kent Ranum (H) og Sara Shafighi (Ap) er lokalpolitikere i Trondheim. Under valgkampen tok de til scenen for å vise at Trondheim er en åpen og inkluderende by. Vis mer

5. (Grov) vits

Noen ganger er man kanskje mer ufrivillig morsom enn intensjonelt morsom, men man må tro at det var latter som var målet da TV 2s Linn Wiik inviterte til vitse-seanse med Jonas Gahr Støre. Det kan man gjøre i tillitslandet Norge.

Programlederen advarte like fullt på forhånd at den var «litt grov», men statsministeren ble målløs av følgende vits:

«Hva sa Erna da ektemannen slikket henne på magen? Lavere skatt.»

Vi sier som statsministeren:

...!

6. En stusslig hånd?

Men statsministeren har vært langt fra målløs under partilederdebattene. Under debatten i Arendalsuken kom Jonas Gahr Støre med en av valgkampens mest siterte utspill.

Programleder Atle Bjurstrøm ba partilederne ta en håndsopprekning på om noen mente at Norge var på vei til å nå klimamålene. Ingen rakte opp hånden, bortsett fra Støre. Da programlederen kalte hånden til Støre stusslig, reagerte statsministeren sporenstreks:

«Min hånd er ikke stusslig!»

Til stor latter på scenen og i publikum.

Latter, si!

7. Køer

Fra spøk til alvor. Verden står midt i en demokratisk motbølge.

De siste ti årene er andelen liberale demokratier redusert fra 41 land til 32. I 2021 bodde bare 14 prosent av verdens befolkning i et demokrati.

Under koronakrisen benyttet flere autoritære ledere seg av sjansen til å stramme ytterligere til.

Folk står i kø for å forhåndsstemme ved et valglokale på Egertorget i Oslo. Vis mer

I Norge sto folk lenge i kø for å stemme fredagen før valget. Flere steder i Oslo gikk køen rundt valglokalene for å være med på å bestemme hvordan de neste årene skal se ut. For den som stemmer, bestemmer.

Godt valg, si!

PS: Om du bor i Oslo og fremdeles ikke har bestemt deg, så kan du ta Aftenpostens valgomat her