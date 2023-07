I 2012 ble en av de største kasernene for soldatene på Porsangmoen revet. 11 år etterpå er en moderne erstatter på plass. Her klargjør patruljefører Sivert Kjenstadbakk fra Elverum (t.h) og Leif Helmer Iversen fra Larvik utstyr for innlevering før dimittering av soldater.

