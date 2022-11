Tidligere varsler opplever at hun endelig blir hørt. Hun er likevel bekymret for veien videre.

Jenny Marie Kvisler Lillevold skulle ønske flere hadde hørt på henne da hun varslet om kritikkverdige forhold.

Jenny Marie Kvisler Lillevold sto i en over to år lang kamp med varsling mot Forsvaret. Hun er redd fredagens knusende rapport blir stående som tomme ord.

19. nov. 2022 14:11 Sist oppdatert 7 minutter siden

Fredag la PWC frem rapporten som viser at Forsvarets system for håndtering av varslingssaker er for svakt.

– Jeg var veldig spent på rapporten og snakket med flere av mine medvarslere. Vi hadde ingen tiltro eller noe særlig håp. Så jeg begynte å gråte litt da jeg leste. Endelig sa noen det vi har prøvd å si.

Det sier Jenny Marie Kvisler Lillevold, tidligere offiser og feltprest i Forsvaret.

Hun er en av varslerne som sto frem da det stormet rundt Forsvarets håndtering av varslingssaker tidligere i år.

Den gangen kunne hun til Forsvarets forum fortelle om en varslingsprosess på to og et halvt år. Lillevold varslet om sin opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet der hun jobbet. I lang tid måtte hun forholde seg til personene som ble varslet om.

Hun beskriver den ferske rapporten som fellende, og kjenner seg igjen i flere av funnene.

– Nå er det som om vi faktisk blir hørt og trodd. Det er noe jeg har opplevd ikke å ha blitt i hele min karriere i Forsvaret.

Likevel er hun redd for hvordan veien videre vil bli.