Politiet ville tiltale Atle Antonsen, men statsadvokaten sa nei

– Du er for mørkhudet til å være her, sa komikeren til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Det er ikke straffbart, mener statsadvokaten.

Komiker Atle Antonsen ble anmeldt for hatefulle ytringer. Men statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han har hatt forsett om å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.

18. nov. 2022 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde på et utested på Grünerløkka i Oslo for tre uker siden, men ble først offentlig kjent tirsdag da Ali skrev på Facebook hva hun hadde opplevd.

Ali anmeldte Antonsen. Politiet kodet saken som hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. De gjennomførte avhør av Ali, Antonsen og vitner som var til stede. Saken ble så sendt til påtaleavgjørelse.

Politiet innstilte på at Antonsen skulle tiltales etter den såkalte rasismeparagrafen i straffeloven. Men statsadvokat Ingelin Hauge henla saken.

Statsadvokaten mener det ikke er noen tvil om at Antonsen har sagt «du er for mørkhudet til å være her» til Ali. Men at ytringen ikke var «kvalifisert krenkende». Derfor er saken henlagt på bevisets stilling.

– Min vurdering er derfor at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt. Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff etter straffeprosessloven § 185 er

oppfylt.

Det skriver Hauge i henleggelsen som Aftenposten har fått tilgang til.

En slik henleggelse har samme virkning som en frifinnende dom.

Handler om forsett

Statsadvokaten begrunner sitt syn slik i henleggelsen.

– Ved vurderingen av om det kan slås fast med nødvendig grad av sikkerhet at et straffbart forhold har skjedd, må det ikke bare slås fast at Antonsen rent faktisk har fremsatt utsagnet "du er for mørk til å være her". Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali, skriver Hauge i henleggelsen.

– Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke, skriver Hauge.

Hasti Hamidi har håndtert pressen på vegne av Ali denne uken. I en SMS til Aftenposten bekrefter hun at de er kjent med at saken er henlagt.

– Vi har ingen kommentar nå, skriver hun.

Aftenposten har forsøkt å kontakte Atle Antonsen og hans advokat, men foreløpig ikke fått svar. Aftenposten har også kontaktet Oslo politidistrikt som innstilte på å ta ut tiltale mot Antonsen, uten å få svar.