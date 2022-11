I fjor ble mange julebord avlyst. I år satser bedriftene på å gjennomføre

En ny koronabølge er i gang. Det er også julebordsesongen.

Det nærmer seg jul. I mange bedrifter betyr det julebord.

Julebordsesongen har startet. Samtidig er koronasmitten og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 økende.

I november i fjor ble det et omikron-smitteutbrudd under et julebord på Louise Restaurant & Bar på Tjuvholmen i Oslo.