Snøtunge trær som lå over kontaktledningen førte til at Sørlandsbanen var stengt mellom Gjerstad og Kristiansand fredag formiddag.

Like etter klokke 12.15 opplyser Bane Nor at mannskapene deres har ryddet linjen for snø og trær. Togene kan igjen gå som normalt.

Banen ble stengt tidlig fredag morgen. NSB satte opp buss for tog for passasjerene.