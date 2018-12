Hendelsen skjedde på et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til München den 11. mars 2018, skriver nettstedet Flysmart24.

Nettstedet har fått tilgang til en rapport kapteinen på flyvningen skrev på vegne av Norwegian til Luftfartstilsynet. Her heter det at et følge på syv menn og én kvinne fikk klar beskjed om å slutte å nyte medbrakt alkohol. Deretter skal det ha utartet og kabinsjefen varslet kapteinen.

«Jeg ga beskjed til kabinsjefen om at de skulle få en ny advarsel. Etter noen minutter kom han tilbake og fortalte at de nå var enda mer aggressive. En av dem hadde reist seg og fulgte etter en av de kabinansatte bak i flyet og truet ham der», skriver kapteinen i rapporten, ifølge Flysmart24.

Amerikansk politimann gikk imellom

Tilfeldigvis var én av passasjerene en amerikansk politimann med ekspertise på terror på flyet. Han skal ha legitimert seg både overfor personalet og bråkmakerne. Én av mennene skal da ha dyttet til politimannen, som så, ifølge rapporten, «straks tok kontroll på mannen.»

Videre skriver kapteinen:

«Oppførselen til disse mennene var aggressiv, upassende, truende og skremmende. Det mest skremmende var at de opptrådte som en gruppe. Da jeg ble kontaktet av kabinpersonalet overhørte jeg en del av samtalen, og forsto straks at de ansatte var svært redde. Men de forsøkte å forhandle med mennene på en rolig måte.»

Han avbrøt flyvingen og landet i København for å få hjelp. Denne ble ikke annonsert over høyttalerne av frykt for at situasjonen skulle eskalere ytterligere. På Kastrup ble de åtte tatt hånd om av dansk politi. Hele flyet ble tømt, da kapteinen fryktet «en gjenstand om bord.»

Flyet returnerte senere til Oslo. Da det landet, skal passasjerene ha brutt ut i spontan applaus.

– Alvorlig

Kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet sier i en kommentar til Flysmart24 at tilsynet ser meget alvorlig på slike hendelser.

– Det er flyselskapene som har ansvaret for sikkerheten om bord. De skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å håndtere denne type situasjoner både før og etter at flyet har tatt av.

Talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian roser personalet om bord.

– Vi har nulltoleranse for truende oppførsel om bord. Vi har hatt et betydelig fokus på å redusere antallet og konsekvensene av såkalte uregjerlige passasjerer – alt fra å identifisere passasjerer allerede på flyplassen til hvordan slike situasjoner skal håndteres om bord. På denne aktuelle flyvningen var det tilfeldigvis en passasjer som hadde ekspertise på dette området, og som hjalp besetningen, noe vi er veldig takknemlig for, sier Mannion-Gibson til Flysmart24.