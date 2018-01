Trent 1000-motorene, som er installert i 21 av selskapets Dreamlinere, har vist seg å være langt mindre holdbare enn forespeilet, skriver Finansavisen.

I fjor måtte flere flyselskaper parkere sine Dreamlinere etter varmgang i motorene, og den britiske motorprodusenten Rolls-Royce sliter med å levere reservedeler.

Da NRK i desember pratet med teknisk direktør Erik Nordby i Norwegian sa han at det ikke ville være et alternativ å installere andre motorer i den flytypen. Nå har flyselskapet gjort helomvending, og 21 av Norwegians fly skal sendes på verksted for å oppgradere til varianten Trent 1000 TEN.

Listeprisen på én motor er rundt 20 millioner dollar, eller drøyt 160 millioner kroner. Med to motorer per fly vil det tilsi en kostnad på 6,8 milliarder kroner, som blir dekket av leverandøren.

Når flyene blir stående på bakken, må Norwegian igjen vurdere å leie inn fly. Prisen for det må de dekke selv.