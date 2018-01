Både Bjørn og kona har diagnosen. Sammen driver de et malerfirma med 16 ansatte: - Folk med ADHD er ikke et problem

– Jeg synes dette er stilig. Det er veldig meg. Alle som kjenner meg vet at jeg har ADHD, sier 43 år gamle Bjørn Thunem til Aftenbladet.

Sammen med kona Renate Thunem, som har samme diagnose, driver han RMB Malerservice – et Sandnes-firma med 16 ansatte.

I tillegg er han leder i ADHD Rogaland og dermed opptatt av å få oppmerksomhet rundt saken. Det gjelder til og med når han er ute og kjører, så da det 15. juni i fjor ble åpnet for å bestille personlige skilter til bilen, satt han klar ved pc´en.

Fakta: Dette er ADHD Forkortelsen ADHD er en oversettelse av attention-deficit/hyperactivity disorder. Dette er en gruppe kroniske tilstander som begynner i barneårene, og som noen ganger varer til barnet blir voksen og kan vedvare i voksen alder. «Attention-deficit» betyr at barnet har konsentrasjonsvansker, klarer ikke å samle seg om det det skal gjøre. «Hyperactivity disorder» betyr at det dreier seg om en tilstand preget av hyperaktivitet, de klarer ikke å holde seg i ro, de klarer ikke å kontrollere sin impulsivitet. Disse problemene berører nesten alle sider av livet. Barn og unge voksne med ADHD kjemper ofte med sitt selvbilde, vanskelige forhold til andre mennesker og dårlige prestasjoner på skolen eller i arbeid. Andre navn på ADHD er hyperkinetiske forstyrrelser, hyperaktivitet og MBD (minimal brain dysfunction). I dag brukes betegnelsen ADHD stadig oftere fordi begrepet beskriver ganske godt hva det dreier seg om. Tilstanden må være til stede i minimum seks måneder før fylte sju år for å tilfredsstille kravene til diagnosen. Kilde: Norsk Helseinformatikk - nhi.no

– Da ble jeg glad!

– Kona har «Bompi» som kallenavn, så hun skulle ha dét skiltet. Jeg skulle ha ADHD. Den første bestillingen gikk helt fint, men da jeg la inn ADHD, fikk jeg beskjed om at det ikke gikk, noen hadde allerede bestilt det. Det var irriterende, forteller Thunem til Aftenbladet.

Noen måneder gikk, men etter nyttår gikk han inn i vegvesenets nettbaserte bestillingsløsning og prøvde på ny.

– Da gikk det plutselig å bestille skiltet likevel. Da ble jeg glad!

Fredag var han og hentet skiltene. Det førte selvfølgelig sporenstreks til et innlegg på ADHD Rogalands Facebook-side, med bilde av den veldig grønne bilen med ADHD på skiltene.

Kristian Jacobsen

Brenner for ADHD-saken

– Hvorfor var det viktig for deg å få ADHD på bilskiltene?

– Jeg brenner for saken. Folk som har ADHD blir ofte sett på som et problem, som tapere, som noen som ikke får til noe. Jeg vil bidra til å vise at det ikke stemmer. Det å ha ADHD er ikke noe å skamme seg over, og å dømme folk basert på diagnoser, det liker jeg ikke. Selv om mange ikke har en diagnose, så har alle sine positive og negative sider, sier Thunem til Aftenbladet.

Diagnosen gjør at Bjørn går på medisiner, og han sier glatt:

– Uten medisinene har jeg ikke så mye kontroll på meg selv. Jeg tenker ikke alltid konsekvenser, bare hopper i det, forteller han åpenhjertig.

Vil gjerne ha oppmerksomhet

Renate Thunem er daglig leder i firmaet, mens Bjørn er prosjektleder. Det gjør at han daglig er ute i kundebesøk, gjerne flere om dagen.

– Hvordan tror du kundene reagerer når de ser bilskiltene?

– De må veldig gjerne spørre hva det handler om, det er jo bare med på å gi oppmerksomhet til saken. Og skulle det være noen få som synes det er teit, så får de heller gå til noen andre, sier Bjørn Thunem.