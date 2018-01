Håper 17 år gammel superstjerne skal trekke kinsesere til Norge

Den unge sangeren er frontmann i boybandet TFBoys. Bandet følges av millioner av kinesere og representerer noe helt nytt i hjemlandet. Frontmannen Wang Yuan alene følges av flere enn 34 millioner fans på internett og er utpekt til å være en av verdens mest innflytelsesrike tenåringer av Time Magazine.

Stor stab

Marit Hommedal / NTB scanpix

Mandag kom den unge stjernen til Myrkdalen i Voss med en stab på over 20 personer. Der, i Flåm og i Bergen vil han spille inn musikkvideoen til singelen «Seventeen». Sangen handler om Wang Yuans egen 17-årsdag og skal lanseren i forbindelse med Kinas nyttårsfeiring i slutten av januar.

Da det unge idolet kom til Voss mandag var den tidligere freestylestjernen Kari Traa blant dem som ønsket ham velkommen. Innovasjon Norge har vært på pletten i forbindelse med innspillingen. Håpet er flere kinesere skal få et inntrykk av hvilke vintermuligheter Norge kan by på.

– Målet er ikke at millioner av kinesere skal komme til Norge, men at de riktige reisende som ønsker å oppleve vinter og ski får øynene opp for Norge. På den måten åpner Wang Yuan opp dørene til et helt nytt publikum, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Kinesiske turister

Håpet er å tiltrekke seg kinesiske turister utenfor hovedsesongene. Med vinter-OL i Beijing på trappene i 2022 er det en gryende interesse for vintersport i Kina. Over 12 millioner kinesere står allerede på ski, og markedet har en årlig vekst på 20 prosent.

Myrkdalen er kjent som et av de mest snøsikre stedene i landet. Besøket er et resultat av samarbeid mellom Innovasjon Norge, Fjord Norge, Bergen Reiselivslag, Visit Flåm, Myrkdalen Hotel og kinesiske Sina Weibo, Kinas svar på Twitter.