Skjæran har en lang karriere som Ap-politiker og har sittet i sentralstyret siden 2013. Han er i dag leder av Nordland Arbeiderparti.

Giske trakk seg som én av to Ap-nestledere 7. januar 2018, som følge av flere varsler mot ham. En mulighet som har vært luftet, er å la Giskes nestlederplass bli stående tom, selv om partiet har hatt tradisjon for å ha to nestledere. Men nå er det altså klart at partiets valgkomité ønsker to nestledere.

Om innstillingen sier valgkomitéleder Hans-Christian Gabrielsen at Skjærans erfaringer som gårdbruker og lokalpolitiker er viktige kvaliteter inn i partiledelsen.

– Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet, og Skjæran vil bidra med en sterk og klar stemme fra nord hvis han blir valgt av landsmøtet, sier Gabrielsen.

– Bred oppslutning om ledelsen

I tillegg har en enstemmig valgkomité i forkant av partiets landsmøte i april innstilt på gjenvalg av partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er bred oppslutning om dagens ledelse i organisasjonen, og de er de rette til å lede oss inn mot det viktige valget til høsten, sier Gabrielsen.

Støre positiv

Støre mener at Skjæran har det som skal til for å bli en god nestleder.

– Jeg er glad for at valgkomiteen innstiller Bjørnar Skjæran til ny nestleder. Jeg kjenner Bjørnar godt fra samarbeid i sentralstyret siden 2013, sier han..

Partilederen omtaler Skjæran som en tydelig representant fra Nord-Norge med bred erfaring fra arbeids- og næringsliv og med mange viktige lokalpolitiske verv.

– Han vil som nestleder gi viktige bidrag til Arbeiderpartiets utvikling og være en tydelig stemme fra Nord-Norge med god forståelse for mulighetene i både by og bygd i hele landet, sier Støre.