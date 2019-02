Wara mener ungdomskriminalitet er en integreringsutfordring

Etter en rekke alvorlige hendelser med kniv i Oslo, møtte Wara onsdag politimesteren i Oslo Hans Sverre Sjøvold for å få en orientering om situasjonen.

– Det er en faretruende utvikling vi har sett og lest om når det gjelder ungdomskriminalitet, og særlig bruk av kniv. Så er det slik at dette er knyttet til integreringsutfordringer, som ikke politiet kan løse alene. Det betyr at politiet må jobbe sammen med skoler, kommuner og barnevern, sa justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara til NTB etter møtet med politimesteren.

Oslo-politiet hadde 44 knivepisoder på 55 dager: Bekymret over at stadig yngre bruker kniv for å begå alvorlig kriminalitet.

– Må være ærlige

– Betyr det at dette da hovedsakelig gjelder ungdom med innvandrerbakgrunn?

– Ja, det gjelder ungdom med innvandringsbakgrunn, det er der hovedsakelig veksten er. Vi må ærlige og tørre å si det. Jeg er opptatt av at vi er kunnskapsbasert, og at når vi ser et problem, så kan vi ikke late som at det ikke eksisterer, sier Wara.

Har forslag, men ingen tiltak

Etter møtet med politimesteren lå det ingen konkrete tiltak for å løse problemet på bordet. Men Wara fikk med seg noen forslag som han vil ta med seg, deriblant et ønske om strengere straffer i forbindelse med knivbruk og for gjenganger.

Påtale- og forebyggingsenhetene i Oslo-politiet gikk tidligere i februar ut med en appell til foreldre om å ha kontroll på kniver man har i hjemmet.

– Den viktigste forebyggingen er det foreldre som gjør, uttalte leder for Felles enhet for påtale i politidistriktet, Beate Brinch Sand til Aftenposten.

Krever tydelighet

Wara erkjenner at bruk av kniv har økt kraftig, noe tall fra politiet viser.

Aftenposten har kartlagt Oslos knivhendelser hittil i 2019. Tallene for årets 55 første dager, frem til 24. februar, viser 44 tilfeller med bruk av kniv i hovedstaden.

Ifølge NRK registrerte politiet 11 knivstikkinger i den samme perioden i fjor.

– Vi har ikke god tid. Vi må være tydelige allerede nå. Men jeg opplever at politiet har møtt dette med offensive tiltak. En av grunnene til at vi har så mange knivanmeldelser nå er at politiet aktiv oppsøker miljøene, påpeker Wara.

– Ingen vits å pakke det inn

Politimester Sjøvold deler Waras oppfatning om at det dreier seg om en integreringsutfordring, men mener likevel det finnes muligheter for å løse dem.

– Det vi gjør nå er å adressere det tydeligere. Det er ikke noen vits å pakke det inn, det er faktisk slik det er. Det er ingen enkle løsninger, men vi har en mulighet til å gjøre noe med det, og vi har en utmerket samarbeidspartner i Oslo kommune som vi kan samarbeide med om tiltak, sier han.