Nok en utsettelse og kostnadssprekk for nye pass og ID-kort

Opprinnelig var målet at passene og ID-kortene skulle være klare i desember 2016. Siden har prosjektet blitt utsatt fire ganger, senest til desember 2018. Nå bekrefter Listhaug overfor VG at også denne tidsplanen vil sprekke.

– Vi ser nå at vi kommer til å trenge noe mer tid. Det pågår nå samtaler med leverandøren om når de kan levere, og til hvilken pris, sier Listhaug.

Hun innrømmer at både Justisdepartementet og Politidirektoratet har sviktet underveis.

– Prosjektet har ikke vært planlagt godt nok fra starten. Samtidig har det vært for dårlig styring fra Politidirektoratet og for dårlig oppfølging fra departementet. Det har gjort at det har tatt lang tid før man har sett problemene, sier Listhaug.