Ingen ble skadet da en buss kl. 12 søndag blåste av veien på toppen av Vikesåbakkene i Bjerkreim i Rogaland.

Nødetatene ble tilkalt, men sjåfør og passasjerer kom seg ut på egen hånd, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ulykken skjedde etter uvær og kolonnekjøring i området det siste døgnet.

Snø og vind har skapt snøkaos på Jæren både lørdag kveld og natt til søndag, men utover dagen søndag roet været seg på Sørvestlandet.

Fjellovergangen over Haukelifjell ble stengt søndag ettermiddag, også på grunn av uvær.

Bussen som blåste av veien var en rutebuss som kjørte strekningen Kristiansand-Stavanger.

Bussberging i kveld

Bergingen av bussen vil først skje i kveld, når det er mindre biler på veien. Vurderingen er gjort av «samfunnsøkonomiske omsyn», blant annet fordi E39 vil måtte stenge i rundt to timer, opplyser trafikkoperatør John Andreas Omdal i Veitrafikksentralen region vest til Stavanger Aftenblad.

– Det er besluttet at bergingen skal starte i 21–22.00-tiden søndag kveld. Det blir omkjøring, sier Omdal.

Sjekket tungtransport

Statens vegvesen har vært aktive i snøværet. Søndag fikk to sjåfører pålegg, en av dem kjøreforbud, mens tungtransporten fra Danmark var godt nok skodd, skriver Fædrelandsvennen.

– Ja, det så bra ut. Vi sjekket ni vogntog, og alle fikk passere uten pålegg, sier Morten Nilsen, avdelingsleder i Statens vegvesen i Agder.

Snøværet denne helgen har krevd en ekstra innsats for både brøytemannskaper og Statens Vegvesen. De sjekket tungtransport som kom fra Danmark med ferje søndag ettermiddag.

Mange fikk kjøreforbud

Rundt Mandal fikk mellom 20 og 25 vogntog kjøreforbud i helgen.

– Vi kunne tatt mange flere, men på grunn av de trafikale problemene rakk vi ikke det. Noen hadde ingenting på veien å gjøre, sier Nilsen og fortsetter:

– Et av vogntogene hadde heller ikke med seg kjettinger. De får ikke lov til å kjøre videre før alt er i orden.

Reglene skjerpes

Statens Vegvesen hadde også kontroll på stasjonen på Rige i Kristiansand.

– To norskregistrerte vogntog fikk pålegg. Ett av dem manglet kjetting, og fikk kjøreforbud, sier Nilsen til Fædrelandsvennen.

Tidligere denne uka opplyste Samferdselsdepartementet at de ville be Vegdirektoratet om å skjerpe kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy.

35 minusgrader

Også andre deler av landet er preget av kaldt vintervær:

Fra Trøndelag og nordover preges været av en kald, arktisk luft. I indre strøk er det temperaturer ned mot 35 minusgrader. Samtidig blåser det fralandsvind fra land og ut mot kysten. Det blir kaldt i ytre strøk og stedvis stiv kuling, forklarer sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl i Meteorologisk institutt til NTB.

I Lofoten og Vesterålen ventes kraftige snøbyger utover dagen. Det er sendt ut snøskredfare fire i området.

– Det kraftige bygeværet gir lokalt stor skredfare og det er fare for naturlig utløste skred i lesider, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).