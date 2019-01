(Fædrelandsvennen): Egentlig skal det være årets høydepunkt, men for mange barn har deres egen bursdag blitt en dag de gruer seg til.

– Mitt eldste barn kom en gang hjem fra en barnebursdag i et stort og flott hus med fantastisk opplegg for barna. Barnet fortalte at det aldri mer skulle feire bursdagen sin. Vi kunne jo aldri feire en slik bursdag, sier en tobarnsmor fra Kristiansand til Fædrelandsvennen.