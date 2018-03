Striden om hvorvidt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) blandet seg inn i Innovasjon Norge-styrets arbeid ser ikke ut til å være over.

– Jeg har ikke instruert styret om noe, og flere ganger eksplisitt sagt at jeg ikke har gjort det. Det saken handler om er at staten som største eier konkret har sagt fra til styret om sitt synspunkt, som noe styret kunne vurdere videre, sier statsråden.

Han mener mediekommentarer om instruksjon av styret er «galt utgangspunkt», skriver Dagens Næringsliv.

Dyb:–Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt

Uttalelsen har ført til følgende kommentar i en e-post til avisen fra den avgåtte styrelederen Per Otto Dyb:

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke slik det skal forstås.

Fredrik Varfjell/NTB scanpix/Arkivfoto

Dyb har allerede sagt at han valgte å gå fordi styret ble overkjørt av statsråden i en prosess om administrerende direktør Anita Krohn Traaseths stilling.

–At største eier legger bånd på styrets arbeid er ene og alene årsaken til at jeg valgte å trekke meg, sa Dyb til E24 før helgen.

Arbeiderpartiet:–Vi vil ha flere svar

Samtidig som Dyb slår tilbake mot Røe Isaksens forklaring, varsler Arbeiderpartiet at det vil ha flere svar fra Høyre-statsråden, skriver E24.

Etter å ha lest Røe Isaksens svar på forrige ukes henvendelse om hvordan næringsministeren hadde involvert seg i saken, mener Ap det fortsatt er hull som må fylles i historien.

– Vi vil ha flere svar, sier Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland. Han er også andre nestleder i Stortingets næringskomité.

– Man kan tolke det som en instruks eller ikke, men det er i hvert fall en klar innblanding når departementet den 28. februar stopper prosessen. Alle skjønner at det er det som skjer, sier Aasland, som vil ha mer klarhet i hva som faktisk har skjedd.

28. februar er dagen da departementet skal ha gitt uttrykk for at det sittende styret ikke burde gå videre med saken om Traaseths stilling, men at den heller burde håndteres av det nye styret som skal forholde seg til direktørene i tiden fremover.