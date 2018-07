Kadafi Zaman er tilbake i Norge

Zaman ble pågrepet 13. juli og satt flere dager i fengsel i Pakistan. Han dekket en politisk demonstrasjon i byen Gujrat, nordøst i landet. I et innlegg på nettsidene til TV 2 skriver Zaman at det var den verste dagen så langt i livet hans.

– Jeg er trygt tilbake i Norge. Men de som må kjempe denne kampen hver dag, er de pakistanske journalistene og redaktørene. De har penn. Motstanderes har kuler. Motet deres gir meg håp, styrke og motivasjon. Vi kan aldri bøye oss, skriver Zaman.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at angrepet på journalisten var uakseptabelt.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan. Norge fordømmer overgrep mot alle journalister, som bruk av vold eller trusler, for å innskrenke deres frihet og uavhengighet, skrev utenriksministeren i en epost til NTB.