Siste om været: – Juli ble ganske ekstrem, ja

I gjennomsnitt får hovedstaden – målt på Blindern – 81 millimeter nedbør i juli. I år, derimot, falt 15,9 millimeter.

Dette tallet ligger litt under en femtedel, eller 20 prosent, av normalen.

Avvik: 5,8 grader

Overfor NRK, onsdag morgen, kommenterte statsmeteorolog Siri Wiberg:

– Nesten ikke nedbør

– Kort oppsummert ble juli varm og veldig tørr. Her på Blindern har det nesten ikke kommet nedbør. Samtidig ligger snitt-temperaturen for hele måneden 5,8 grader over normalen. Det er ganske ekstremt, fastslo Wiberg.

Sist måned registrerte Meteorologisk institutt intet mindre enn 29 tropedager på ulike steder i Norge. Begrepet betyr at termometeret passerer 30 grader. Tilsvarende tall for juli 2017, stadig på landsbasis:

Én tropedag.

Neppe flere dueller

Gjennom årets hetesommer har særlig Oslo og Bergen rivalisert om rekordene. Nå avlyser Meteorologisk institutt langt på vei muligheten for flere temperatur-dueller:

– Det ser ut som om vi går inn i en periode med vanlig norsk sommervær, trøster statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes og utdyper:

– Fremover blir det vanskeligere å sette årsrekorder. Vi begynner å få kortere dager og kaldere luft. Noen august-rekorder kan det nok bli, men neppe de neste syv dagene, erklærer Moxnes.

Arbeider under høytrykk

I Klimaavdelingen, Meteorologisk institutt, arbeider fagfolkene under høytrykk – både bokstavelig og billedlig – for å ferdigstille landsstatistikken for juli 2018. Overfor Aftenposten fastslår forsker Ketil Tunheim:

– Generelt har avvikene i Norge vært ganske store denne sommeren. Det høyeste jeg har hørt om, så langt, er avviket på 5,8 grader på Blindern.

– Bare snakk ut: Hvor nervøse blir dere forskere nå?

– De varmeste i historien

– Det er et godt spørsmål. I sommer ser det ut for at vi har fått en kombinasjon av naturlige avvik og en generelt oppadgående temperatur-trend. De fire siste årene er de varmeste som er målt i historien, globalt sett. At 2018 føyer seg inn i rekken, er ikke overraskende. Jeg føler ikke mer uro enn jeg alltid har hatt. Samtidig skjer det mye positivt.

– Hvordan da?

– I Norge i år er det betydelig mer blest om klimaendringene enn ellers. Sommeren 2018 er et eksempel på det vi kan få mer av fremover. At alle avvikene hjelper på oppmerksomheten, gir langsiktig håp om at mer blir gjort, svarer Ketil Tunheim.