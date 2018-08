Mandag ble Nesvik (52) utnevnt som ny fiskeriminister i ekstraordinært statsråd. Som vanlig ved statsrådsskifter foregikk nøkkeloverrekkelsen i departementet i heftig blitzregn i en skog av mikrofoner og kameraer.

Nesvik roste sin forgjenger som en av de beste fiskeriministrene landet har hatt. De to har vært venner i 20 år, og Nesvik regnet med fortsatt å kunne diskutere med og bryne seg på Per Sandberg.

Blir pendler igjen etter samråd med familien

Nå ser Nesvik frem til selv å få lede det han omtaler som Norges viktigste departement.

Les også: Dette er den nye fiskeriministeren

Nesvik, som sa fra seg embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal for å slippe å pendle mellom hjembyen Ålesund og Molde, hadde plutselig ingen problemer med en pendlertilværelse, denne gang som statsråd.

– Når man er så heldig å få spørsmål om å lede et departement, er det ikke lov å si nei, sa den ferske fiskeriministeren.

Ville ikke si noe om Sandberg-saken

Han ville ikke uttale seg om når han var forespurt om å bli ny fiskeriminister. Han ønsket heller ikke å si noe om sin forgjenger Per Sandbergs sorti.

Nesvik var kun interessert å snakke om hvor mye han gleder seg til å ta fatt på arbeidet i regjeringen.

Harald Stanghelle om Sandberg-avgangen: Lettelse for Solberg, problem for Jensen

– Jeg skal gjøre mitt ytterste for å skape arbeidsplasser, og det er mitt ansvar at veksten innen fiskerinæringen skal fortsette. Det viktigste for meg blir å fortsette det påbegynte arbeidet. Vi skal ta hele landet i bruk, og jeg ser frem til å besøke både små og store aktører i næringen. Jeg skal være fiskeriminister for hele landet, fastslo han.