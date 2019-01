Hver femte mister jobben i Statens vegvesen når 7824 ansatte skal bli 1650 færre. Transportkjempen skal gjennom en storstilt omorganisering.

Veivesenets eget forslag til omorganisering ble oversendt Samferdselsdepartementet klokken 14.00 tirsdag. Klokken 15 holdes allmøte i Veivesenets lokaler på Bryn i Oslo.

Disse punktene gir deg oversikten over det som skjer:

Hvorfor skal Statens vegvesen omorganiseres?

Omorganisering er pålagt av Samferdselsdepartementet. Men Veivesenet mener selv at det er blitt for mange kokker. At det er styringssystemer som står i veien for hverandre. Kort sagt for mye byråkrati. Det går frem av dokumentet som tirsdag oversendes samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Spesielt er de ikke godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontransport på i byer, inkludert det å teste ut ny, digital trafikkstyring.

Digitalisering er et viktig stikkord for fremtiden, knyttet til kjøretøykontroll, biltilsyn, transportstyring og utbygging.

Fakta: Dette driver Statens vegvesen med Trafikkstyring

Kjøretøykontroll

Ansvar for regelverk knyttet til veitransport

Planlegging og utbygging av vei i rollen som byggherre

Planlegging av persontransport (også kollektivtransport) sammen med jernbane, sjø- og luftfartsmyndigheter, også med lokale myndigheter, i landet som helhet, i regioner og i byer, spesielt gjelder dette Nasjonal transportplan

Tilrettelegge for fremtidens transportsystem

Byutvikling

Drift og vedlikehold av vei – ofte gjennom underentreprenører

Bidra til å redusere klimautslipp

Tilsyn med oppgaver andre løser på vegne av Veivesenet

Utvikling av IT-redskaper for effektivisering av planlegging og veibygging

Vurdering av sikkerhet og beredskap knyttet til veitransport

Veivesenets hovedoppgaver beskrives også slik:

Tilrettelegge for fremtidens transportsystem

Utvikle og ta vare på veinettet på en profesjonell måte

Bidra til trygge trafikanter og sikre kjøretøy

Fremme bærekraft og redusere klimagassutslipp I dag beløper de interne kostnadene i Statens vegvesen seg til 11,7 mrd. (2017-kr). Innen 2023 skal dette reduseres til 10 mrd. (2017-kr). Tallet vil bli justert for overføring av fylkesveiadministrasjonen til fylkeskommunene. Kilde: Statens vegvesen

Mener de har tviholdt på for høy kvalitet

Internt i Veivesenet har man hatt for rigide og høye krav til kvalitet, ifølge tirsdagens dokument.

«Det er drivkrefter i dagens organisasjon for at faglige normaler og standarder for løsningsvalg brukes på en slik måte at det kan medføre uforholdsmessige høye kvalitetskrav. På noen områder kan det også stilles spørsmål om standardkravene i de faglige normalene er for kostnadskrevende,» heter det i dokumentet.

Kommuner kan miste veimakt

I dag har kommunene stor innflytelse når det skal planlegges nye veistrekninger. Uten at kommunene selv betaler for veiene. Dette kan det bli en endring på.

«Veiprosjekter blir påvirket av ønsker fra kommunene som er beslutningsmyndighet uten kostnadsansvar i veiplansaker. Dette kan virke kostnadsdrivende, særlig i en situasjon hvor det er tidkrevende å få avklaring på konflikter og begrenset mulighet for porteføljestyring,» heter det i dokumentet.

Blir de som må ut av Veivesenet stående uten jobb?

Ikke nødvendigvis. Når ansvaret og administrering av alle landets fylkesveier skal overføres til de nye fylkene, vil det bli behov for veikompetanse her. Det skjer enten 1.1.2020 eller 1.1.2021.

Mange vil altså få jobb i fylkene, men det gis ingen garantier. Dokumentet konstaterer at det ikke blir snakk om samme løsning som når ansatte som i dag jobber på Sørlandsbanen «virksomhetsoverføres» til den nye driveren Go-Ahead.

Hva blir de viktigste endringene i Veivesenet?

I dag er Veivesenet delt i Veidirektoratet, som har hovedansvaret for det aller meste som skjer innenfor regelverk, utbygging, kjøretøy- og trafikkvirksomhet, og fem regionkontorer, som har ansvaret for veiene i sør, øst, vest, nord og Midt-Norge.

Nå skal Veidirektoratet slankes. Det skal sitte igjen med ansvaret for å lage regler og forskrifter, stå for teknisk godkjenning som av broer og tunneler og håndtere klager.

I stedet for fem regionskontorer kommer seks avdelinger oppdelt etter funksjoner:

Divisjon utbygging skal styre og kontrollere store prosjekter.

Divisjon vei skal håndtere Norges 10.000 km med riksvei.

Divisjon trafikant og kjøretøy skal håndtere trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet, inkludert førerprøve, kjøretøyregistrering, andre publikumstjenester og utekontroll.

Divisjon Transport og samfunn får ansvar for å forberede nasjonale transportplaner, utvikle regioner, for trafikksikkerhet, klima, miljø og nasjonal beredskap.

Divisjon IT – her er oppdraget ikke klart.

Fellesfunksjoner – drift av Veivesenet, krimenheten og ivaretagelse av Norsk vegmuseum.

Blir alt liggende i Oslo?

Nei. Allerede i dag jobber 85 prosent av de ansatte utenfor Oslo. Og nettopp det å lokalisere deler av den nye organisasjonen andre steder i landet er et mål. Men hvor, er foreløpig ikke avgjort.

Svekkes eller styrkes Veivesenet?

Ifølge tirsdagens dokument styrkes Statens vegvesen. Det skal fortsatt ha rollen som nasjonal myndighet innen vei, transport, trafikant- og kjøretøyområdet.

For å gi et bilde: Veivesenet skal følge opp 10.000 km med riksvei. Til sammenligning har regjeringens eget veiselskap Nye Veier inntil videre ansvar for under 600 km med riksvei.

Vil folk flest merke endringene?

På kort sikt, i liten grad, ifølge Veivesenet selv.

Men målet er å forme et fremtidsrettet Veivesen, som skal være bedre i stand til å møte nye utfordringer og håndtere nye oppgaver på en mer effektiv måte. Ikke minst skal Veivesenet spille en viktigere rolle for klima og miljø.