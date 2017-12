BI beste norske skole på siste Financial Times-rangering

Det plasserer BI som beste skole i Norge og som nummer tre i Norden.

– I denne årlige rangeringen konkurrerer vi med de 95 mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonene i Europa. Resultatene har stor betydning for vårt internasjonale renommé og for BIs attraktivitet overfor de beste nasjonale og internasjonale professorene, studentene og næringslivsaktørene, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand.

Bare to norske skoler er rangert på listen. I tillegg til BI er Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen rangert på en delt 35.-plass med Frankfurt School of Finance and Management.

Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.

Financial Times rangerer hvert år de beste handelshøyskolene i Europa. European Business School Rankings er en samlerangering av de ulike delrangeringene på programnivå i løpet av året.